Кишечную инфекцию выявили почти у 150 рабочих в Москве после еды от «ЕниДем»

На стройке в юго-западной части Москвы отравились 147 сотрудников. У них диагностировали острую кишечную инфекцию из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, предоставляемого компанией «Енидем».
«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников „Енигюн Констракшн“ в связи с допущенными нарушениями», — указывается в документах суда в распоряжении РИА Новости. Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование.
Заболевшие рабочие, являющиеся строителями на объекте, питались блюдами, поставляемыми компанией «ЕниДем» в рамках договора организации питания. В результате ненадлежащего качества предоставленных услуг произошло массовое отравление. Сообщается, что заместитель гендиректора строительной компании «Енигюн Констракшн», Гекхан Озтюрк, был арестован и отправлен в СИЗО по обвинению в предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Это решение было принято Савеловским судом Москвы после выявления нарушений в выполнении договорных обязательств по организации питания рабочих.
Ранее URA.RU писало о массовом отравлении в гостинице на улице Миклухо-Маклая. Отравились рабочие, которые съели еду из доставки. Подробнее о том, что делать при отравлении — в материале агентства.
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