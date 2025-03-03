Что известно о магнитной буре 4 марта 2025: прогноз и солнечные вспышки

Первые дни весны 2025 года ознаменовались высокой солнечной активностью. Мощные вспышки на Солнце спровоцировали сильные магнитные бури, которые могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 4 марта ожидается магнитная буря уровня G1. Какой будет геомагнитная обстановка в ближайшие сутки и как снизить влияние магнитных возмущений на здоровье — подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в марте 2025
Конец февраля и начало марта 2025 года выдались неспокойными с точки зрения солнечной активности. 25 февраля на Солнце произошла мощная вспышка класса X2.0 — крупнейшее событие за последние 2,5 месяца. Помимо нее, наблюдались еще три вспышки уровня M, в том числе M4.9, что также считается значительным.
Солнечные вспышки приводят к выбросу заряженных частиц в космическое пространство. Достигая Земли, они вызывают возмущения геомагнитного поля — так называемые магнитные бури. Активность Солнца напрямую влияет на силу и продолжительность этих бурь.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный шторм, вызванный вспышкой 25 февраля, продолжался с 27 февраля по 3 марта и до сих пор полностью не стих. Однако уже 4 марта ожидается новая волна магнитных возмущений.
Прогноз магнитной бури 4 марта 2025 года
Согласно прогнозу ученых из ИКИ и ИСЗФ, 4 марта 2025 года ожидается магнитная буря уровня G1 по пятибалльной шкале. Вероятность ее наступления оценивается в 60%.
Пик геомагнитной активности придется на вторую половину дня 4 марта. В это время Кp-индекс (показатель интенсивности бури) может достичь 5 баллов по девятибалльной шкале. Это считается красным уровнем, когда буря оказывает заметное влияние на самочувствие метеозависимых людей.
Впрочем, ученые успокаивают: буря уровня G1 все же не самая сильная. Куда хуже магнитные шторма классов G3-G5, когда Kp-индекс зашкаливает за 7 баллов. Такие супербури способны не только испортить настроение, но и спровоцировать сбои в работе электроники и связи.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами солнечной плазмы. Во время бурь усиливаются флуктуации (колебания) магнитного поля нашей планеты.
Организм человека реагирует на изменения электромагнитного фона. Особенно чувствительны к магнитным бурям метеозависимые люди — те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем.
Типичные симптомы метеозависимости в период магнитных бурь — головные боли, упадок сил, перепады давления, тревожность, бессонница. У людей с хроническими болезнями возможно обострение недугов.
Как снизить влияние магнитных бурь
Полностью нейтрализовать воздействие магнитных бурь на организм невозможно, но можно его минимизировать. Вот несколько советов, которые помогут легче перенести геомагнитные возмущения:
- Скорректируйте распорядок дня. Постарайтесь не перегружать себя делами, больше отдыхайте, избегайте стрессов. Обязательно гуляйте на свежем воздухе, но не в часы пиковой солнечной активности (с 12 до 16 часов).
- Пейте больше воды. Она поможет "разжижать" кровь и снизит нагрузку на сердце. Также в дни магнитных бурь полезны травяные чаи и морсы, особенно из ягод с антиоксидантами (черника, клюква, брусника).
- Придерживайтесь здорового питания. Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи. Включите в меню больше овощей, фруктов, круп, нежирных сортов мяса и рыбы. Ешьте дробно, небольшими порциями.
- Контролируйте давление. Если вы гипертоник, не забывайте принимать прописанные врачом препараты. При резком скачке давления рекомендуется сделать медицинскую процедуру чистки и промывки носа.
- Высыпайтесь. Недосып повышает стрессовую нагрузку на нервную систему и сердце. Ложитесь спать не позднее 23 часов, а лучше — до 22. Если мучает бессонница, перед сном выпейте настой валерианы или пустырника.
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