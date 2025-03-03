ВСУ только в одном регионе потеряли за неделю тысячи солдат и наемников

Марочко: в ходе боев на границе ЛНР за неделю уничтожено 4,5 тысячи солдат ВСУ
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ВС РФ уничтожили 4,5 тысячи солдат ВСУ в ЛНР
ВС РФ уничтожили 4,5 тысячи солдат ВСУ в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последнюю неделю российские силы уничтожили 4,5 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников на рубежах ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили более 4 510 украинских боевиков и наемников», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в зоне действия подразделений группировки войск «Север» украинская сторона понесла наибольшие потери в живой силе.

Марочко отметил, что российские военные также уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая 14 танков, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов и 26 станций радиоэлектронной борьбы. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной, несмотря на активные попытки украинской стороны стабилизировать фронт.

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За последнюю неделю российские силы уничтожили 4,5 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников на рубежах ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили более 4 510 украинских боевиков и наемников», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в зоне действия подразделений группировки войск «Север» украинская сторона понесла наибольшие потери в живой силе. Марочко отметил, что российские военные также уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая 14 танков, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов и 26 станций радиоэлектронной борьбы. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной, несмотря на активные попытки украинской стороны стабилизировать фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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