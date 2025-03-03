За последнюю неделю российские силы уничтожили 4,5 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников на рубежах ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили более 4 510 украинских боевиков и наемников», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в зоне действия подразделений группировки войск «Север» украинская сторона понесла наибольшие потери в живой силе.
Марочко отметил, что российские военные также уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая 14 танков, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов и 26 станций радиоэлектронной борьбы. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной, несмотря на активные попытки украинской стороны стабилизировать фронт.
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