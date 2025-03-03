Стала известна обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль

Майки Мэдисон получила «Оскар» за роль Аноры
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Мэдисон получила «Оскар» за фильм, в котором сыграла с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном
Мэдисон получила «Оскар» за фильм, в котором сыграла с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном Фото:

Американская актриса Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую главную женскую роль. Это следует из трансляции премии года.

Мэдисон получила «Оскар» за заглавную роль в фильме «Анора». Актрисе 25 лет. В этом фильме, получившем золотую статуэтку за лучший фильм, Мэдисон сыграла вместе с российскими артистами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Ранее стало известно, что Борисов также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Однако обладателем статуэтки он не стал — его обогнал американский актер Эдриан Броуди за роль в фильме «Бруталист».

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Американская актриса Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую главную женскую роль. Это следует из трансляции премии года. Мэдисон получила «Оскар» за заглавную роль в фильме «Анора». Актрисе 25 лет. В этом фильме, получившем золотую статуэтку за лучший фильм, Мэдисон сыграла вместе с российскими артистами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном. Ранее стало известно, что Борисов также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Однако обладателем статуэтки он не стал — его обогнал американский актер Эдриан Броуди за роль в фильме «Бруталист».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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