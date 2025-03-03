Стала известна обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль

Американская актриса Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую главную женскую роль. Это следует из трансляции премии года.
Мэдисон получила «Оскар» за заглавную роль в фильме «Анора». Актрисе 25 лет. В этом фильме, получившем золотую статуэтку за лучший фильм, Мэдисон сыграла вместе с российскими артистами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.
Ранее стало известно, что Борисов также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Однако обладателем статуэтки он не стал — его обогнал американский актер Эдриан Броуди за роль в фильме «Бруталист».
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