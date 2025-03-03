Самый молодой обладатель «Оскара» повторил свой успех: личная жизнь и роли Эдриана Броуди

Эдриан Броуди — американский актер и продюсер, который стал самым молодым лауреатом премии «Оскар» и единственным американским актером, удостоенным премии «Сезар» в категории «Лучший актер». Его кинематографическая карьера включает участие в более чем 40 фильмах. В знак признания вклада Броуди в киноиндустрию, его именем был назван астероид № 9974. На церемонии вручения «Оскара» в этом году Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист». О биографии, личной жизни и роли Эдриана Броуди — в материале URA.RU.
Детство
Актер родился 14 апреля 1973 года в Куинсе, одном из проблемных районов Нью-Йорка, где основную часть населения составляли иммигранты и афроамериканцы. Эдриан был единственным ребенком в семье Элиотта Броуди, еврея с польскими корнями, и Сильвии Плачи, чьи родители были венгерским аристократом и чешской еврейкой. Сильвия эмигрировала в США из Венгрии в детстве во время подавления восстания 1956 года советскими войсками.
Отец Эдриана преподавал историю в местной школе, а его мать работала фотокорреспондентом и создавала авторскую фоторубрику для еженедельника Village Voice. Эдриан часто сопровождал мать в ее поездках за сюжетами, сам оказываясь перед объективом, что помогло ему с ранних лет научиться расслабляться и вести себя естественно перед камерой.
Семья не имела больших доходов, поэтому Эдриан начал самостоятельно зарабатывать с 12 лет. Он выбрал необычный способ заработка — фокусы, которые он показывал детям. Его родители поддерживали и развивали его творческие способности: Эдриан учился игре на пианино, посещал школу для одаренных детей La Guardia и затем учился в Академии драматического искусства.
Начало карьеры
С начала 1986 года Эдриан начал активно сниматься в рекламных роликах, сериалах и дебютировал на театральной сцене. Прорывом в его карьере стала роль сироты в фильме «Наконец-то дома» (1988).
В возрасте 15 лет Эдриан получил роль в фильме Вуди Аллена «Нью-йоркские истории» в новелле о жизни еврейской семьи под названием «Жизнь без Зои». После этого он зарекомендовал себя, участвуя в реалистичной мелодраме «Царь горы», режиссером которой был Стивен Содерберг. В 1996 году Эдриан сыграл вместе с Микки Рурком и Тупаком Шакуром в малоизвестной картине «Пуля», а в 1997 году появился в фильме «Самоубийца», основанном на жизни легендарного Нила Кэссиди.
Особое внимание заслуживает его работа в фильме «Тонкая красная линия» Терренса Малика, где Эдриан воплотил образ капрала. Это принесло ему широкое признание, что подтвердилось публикацией его фотографии в апрельском выпуске журнала Vanity Fair.
Критики часто отмечали в работах Эдриана склонность к персонажам с развитыми интеллектуальными и творческими чертами, а также к героям, обладающим психическими отклонениями и недостатками. Как пример можно привести фильмы «Кровавое лето Сэма» и «Кислород», где актер исполнил роль зловещего маньяка.
Не ознакомившись заранее со сценарием, Эдриан доверился режиссеру Кену Лоучу и подписал контракт на участие в фильме «Хлеб и розы», повествующем о борьбе тружеников за свои права. В рамках подготовки к роли актер инкогнито посещал собрания профсоюза.
Эдриан также получил признание за реалистичное исполнение в фильме «Ресторан», который принес ему номинацию на премию «Независимый дух». Его игра была высоко оценена также и в «Истории с ожерельем», где он предстал в роли коварного графа Николоса.
Роль в «Пианисте» принесла первый «Оскар»
Фильм Романа Полански «Пианист», в котором Эдриан Броуди воплощает персонажа Владислава Шпильмана, еврейского музыканта, выжившего в Варшаве во время нацистской оккупации, стал ключевым моментом в карьере актера. После его выхода на экраны Броуди получил широкое признание и восхищение публики.
На фестивале в Каннах картина была удостоена «Золотой пальмовой ветви», а аплодисменты зрителей продолжались в течение 18 минут. Кроме того, «Пианист» был награжден тремя статуэтками «Оскар» в различных категориях. Один из наиболее запоминающихся моментов церемонии награждения — это неожиданный поцелуй Холли Берри, которая вручала Броуди награду, после чего он стал самым молодым лауреатом «Оскара» в истории.
В подготовке к роли Броуди проявил особую ответственность, учитывая память о членах семьи своего отца, погибших во время Холокоста. Актер изучил редко используемый диалект своей польской бабушки и ее воспоминания о тех временах. Чтобы максимально вжиться в роль и понять страдания польских евреев, Броуди отказался от использования автомобиля и квартиры, научился играть произведения Шопена, расстался со своей подругой Монит Мазур и потерял 14 килограммов.
Дальше по карьерной лестнице
После того как Броуди получил признание своего таланта и был награжден кинопремией, он начал работать над более масштабными и финансово успешными проектами. Сначала на экраны вышел фильм «Кукла», где актер сыграл вместе с актрисой Миллой Йовович. Позже в его карьере появился фильм «Поющий детектив».
В 2000-х годах Броуди снялся в нескольких заметных фильмах, включая «Таинственный лес», «Пиджак» с участием Киры Найтли и новую версию «Кинг Конга». Также он участвовал в кинопроектах «Манолете», «Химера», «Хищники» и других. Особое внимание заслуживает фильм «Третья персона», где он сыграл вместе с Милой Кунис и Лиамом Нисоном, а также его роль Гарри Гудини в телефильме о знаменитом иллюзионисте.
Броуди активно участвовал в благотворительной деятельности, включая аукционы Artists for Peace & Justice в 2011 году, а также продюсировал несколько фильмов, включая «Джалло». В возрасте 35 лет он дебютировал как композитор и был почетным гостем на кинофестивале в Москве в 2009 году.
В 2010-х годах актер продолжил свою работу в кино, снимаясь в таких фильмах, как «Отступление», ирландской политической драме «Сентябри Шираза» в Болгарии, комедийном фильме Джеки Чана «Меч дракона» в пустыне Гоби. Затем последовали работы в фильме Ли Тамахори «Император» в Праге и триллере «Ноктюрн Манхэттена», снятом в Нью-Йорке.
Мнения о Броуди разделились: одни видят в нем выдающуюся творческую личность и интеллектуала, другие критикуют за высокомерие, агрессивность и эксцентричность. Однако его творчество никого не оставляет равнодушным.
Необычная внешность
Актер уверен, что его необыкновенная внешность замедляет продвижение по карьерной лестнице. Тем не менее, Эдриан Броуди считает, что именно она делает его уникальным: режиссеры выбирают его для ролей не за классическую голливудскую привлекательность, а благодаря его исключительному таланту. Броуди не прибегает к услугам пластической хирургии и не стремится изменить свою внешность. Даже после инцидента на съемках фильма «Кровавое лето Сэма», где актер получил перелом носа, он отказался от хирургического вмешательства. По его мнению, измененный облик помогает ему выделиться среди других актеров.
"Если у тебя длинный нос, слишком серьезный взгляд и темные волосы, то чаще всего приходится играть “плохих” парней. Во все времена в Голливуде ценили смазливую внешность... Однако я предпочитаю быть интересным, а не симпатичным... Я бы не хотел иметь обычное и привлекательное лицо, чтобы оно делало карьеру за меня", — отмечал Броуди.
Личная жизнь
Адриан Броуди до настоящего времени не вступил в брак. В возрасте 16 лет он встречался с моделью Скай Неллор. После этого его избранницей стала актриса Моне Мазур, однако пара рассталась перед началом съемок фильма «Пианист». С 2003 года Мишель Дюпонт считалась близким другом Броуди; они вместе посетили церемонию вручения премии «Оскар». Однако в 2006 году, накануне производства киноленты «Манолетте», их отношения закончились.
Во время работы над данным проектом в Испании у Эдриана завязался роман с актрисой Эльсой Патаки. Они обручились и даже приобрели замок. Тем не менее, их отношения также завершились. Впоследствии Эльса стала супругой известного актера Криса Хемсворта.
Следующей спутницей жизни голливудского актера стала российская модель Лариса Тяка, также известная как Лара Лието. Они вместе появились на Каннском кинофестивале в 2015 году. В феврале 2020 года стало известно, что новой избранницей Броуди является британская актриса Джорджина Чапман.
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