Временный мэр Верхнего Уфалея обнулил плату за бассейн и татами

Исполняющий обязанности главы Верхнего Уфалея (Челябинская область) Сергей Ханин сделал бесплатными занятия для детей, посещающих местный ФОК. Как Ханин заявил городским СМИ, занятия станут бесплатными с 1 апреля.
«У нас есть как платные, так и бесплатные секции. Жители обращались с просьбой об отмене платы для всех детей, посещающих секции. С 1 апреля все секции станут бесплатными», — заявил Ханин «Уфалейинформбюро».
Всего в ФОКе работает 13 секций, из них три платные. С 1 апреля будет отменена плата для детей, занимающихся плаванием (237 детей), карате и самбо (около ста детей).
Ханин временно возглавил Верхний Уфалей после того, как депутаты горсобрания 29 января приняли досрочную отставку прежнего мэра Сергея Тарасова. 6 марта состоится конкурс по отбору кандидатов на пост главы. Ханин будет возглавлять администрацию до вступления в должность нового мэра.
Сам Ханин, до назначения бывший спикером гордумы, в конкурсе участия не принимает. Заявки на конкурс подали экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска Андрей Рябенко и директор челябинской управкомпании «Ленком» Николай Лепешкин.
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