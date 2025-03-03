Многодетной свердловчанке купили квартиру после новости URA.RU. Фото

03 марта 2025 в 15:41 Размер текста - 17 +

Надежда переедет с детьми в Екатеринбург (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловскавтодор купил квартиру матери из села Обуховское, вынужденной выживать в полуразрушенном 40-метровом доме с пятью детьми. Семья уже вовсю готовится к долгожданному переезду. Историю Надежды URA.RU рассказало 5 ноября 2024-го. Женщина, которая воспитывает детей в невыносимых условиях, оказалась под угрозой выселения: сухоложский филиал Свердловскавтодора уведомил ее о необходимости покинуть дом до конца года, поскольку жилье находится на территории предприятия. И хотя проблемы с расселением были известны давно, администрация городского округа не смогла предложить Надежде никаких альтернатив. После публикации в семью пришли с проверкой сотрудники органов опеки. «Свердловскавтодор взял на себя ответственность и нашел выход из сложной ситуации, предоставив нашей семье просторную четырехкомнатную квартиру в районе Старой Сортировки. Квартира стала настоящим подарком судьбы, ведь еще недавно решение жилищного вопроса казалось невозможным. Благодаря вниманию общественности, привлеченному публикацией на URA.RU в прошлом году, дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь моя семья с нетерпением ждет переезда в новое жилье, где у каждого будет свой уголок. Особенно этого ждет дочь Вика, проходящая сейчас курс химиотерапии в больнице. Я благодарю всех, кто помогал нашей семье», — поделилась Надежда. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскавтодор купил квартиру матери из села Обуховское, вынужденной выживать в полуразрушенном 40-метровом доме с пятью детьми. Семья уже вовсю готовится к долгожданному переезду. Историю Надежды URA.RU рассказало 5 ноября 2024-го. Женщина, которая воспитывает детей в невыносимых условиях, оказалась под угрозой выселения: сухоложский филиал Свердловскавтодора уведомил ее о необходимости покинуть дом до конца года, поскольку жилье находится на территории предприятия. И хотя проблемы с расселением были известны давно, администрация городского округа не смогла предложить Надежде никаких альтернатив. После публикации в семью пришли с проверкой сотрудники органов опеки. «Свердловскавтодор взял на себя ответственность и нашел выход из сложной ситуации, предоставив нашей семье просторную четырехкомнатную квартиру в районе Старой Сортировки. Квартира стала настоящим подарком судьбы, ведь еще недавно решение жилищного вопроса казалось невозможным. Благодаря вниманию общественности, привлеченному публикацией на URA.RU в прошлом году, дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь моя семья с нетерпением ждет переезда в новое жилье, где у каждого будет свой уголок. Особенно этого ждет дочь Вика, проходящая сейчас курс химиотерапии в больнице. Я благодарю всех, кто помогал нашей семье», — поделилась Надежда. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ ura.ru.