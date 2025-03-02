Четвертого участника пыток на мойке в Каменске-Уральском задержали после съемок на Первом канале

Участника пыток в Каменске-Уральском арестовали после съемок на Первом канале

03 марта 2025 в 13:12 Размер текста - 17 +

Силовики поймали Ивана Петрова 1 марта Фото: Синарский районный суд новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Силовики задержали жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Ивана Петрова после его участия в передаче «Пусть говорят». Операция прошла 1 марта, сказал источник URA.RU, близкий к теме. «Петров участвовал в шоу по видеоконференцсвязи. Там он заявил, что не знаком с жертвой (17-летней студенткой — прим. ред.), которую вывозил на автомойку. Еще он просил ее снять маску», — сказал собеседник агентства. Запись передачи состоялась 27 февраля. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию с заявлением на Петрова. По данным URA.RU, она обвинила его в похищении. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. На мойку ее привезли с бывшим молодым человеком. Петров с друзьями обвинил пару в краже денег с банковской карточки, через которую, предположительно, незаконно прогоняли средства. 3 марта суд отправил мужчину под арест. Кроме того, Иван может быть причастен к издевательствам над студентками 3 января. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и остальные парни вывезли на автомойку четверых девушек. Им угрожали убийством и изнасилованием. Одну из них — 18-летнюю Анну — облили водой, пеной и раздели. Все произошло якобы из-за того, что Анна отказалась вступить в романтические отношения с Анашкиным. Его и двоих подельников арестовали только после 21 февраля, когда видео пыток попало в СМИ и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики задержали жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Ивана Петрова после его участия в передаче «Пусть говорят». Операция прошла 1 марта, сказал источник URA.RU, близкий к теме. «Петров участвовал в шоу по видеоконференцсвязи. Там он заявил, что не знаком с жертвой (17-летней студенткой — прим. ред.), которую вывозил на автомойку. Еще он просил ее снять маску», — сказал собеседник агентства. Запись передачи состоялась 27 февраля. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию с заявлением на Петрова. По данным URA.RU, она обвинила его в похищении. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. На мойку ее привезли с бывшим молодым человеком. Петров с друзьями обвинил пару в краже денег с банковской карточки, через которую, предположительно, незаконно прогоняли средства. 3 марта суд отправил мужчину под арест. Кроме того, Иван может быть причастен к издевательствам над студентками 3 января. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и остальные парни вывезли на автомойку четверых девушек. Им угрожали убийством и изнасилованием. Одну из них — 18-летнюю Анну — облили водой, пеной и раздели. Все произошло якобы из-за того, что Анна отказалась вступить в романтические отношения с Анашкиным. Его и двоих подельников арестовали только после 21 февраля, когда видео пыток попало в СМИ и вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.