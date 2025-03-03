В Ревде школьников отправили на дистант из-за угрозы отравления

В Ревде класс в школе №28 перевели на дистант из-за острой кишечной инфекции

03 марта 2025 в 14:09 Размер текста - 17 +

В пятницу на карантине в Ревде были три класса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ревде (Свердловская область) 10 класс в 28-й школе отправили на дистанционное обучение из-за острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в местном управлении образования. «Выявлен один случай. Сейчас по представлению Роспотребнадзора при одном случае всех отправляют на карантин», — сказали в управлении образования. Отмечается, что в пятницу в городе на карантине были три класса. Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. 28 февраля в горбольнице рассказали, что число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек, 11 из которых — дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) 10 класс в 28-й школе отправили на дистанционное обучение из-за острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в местном управлении образования. «Выявлен один случай. Сейчас по представлению Роспотребнадзора при одном случае всех отправляют на карантин», — сказали в управлении образования. Отмечается, что в пятницу в городе на карантине были три класса. Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. 28 февраля в горбольнице рассказали, что число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек, 11 из которых — дети.