В Ревде школьников отправили на дистант из-за угрозы отравления

В Ревде (Свердловская область) 10 класс в 28-й школе отправили на дистанционное обучение из-за острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в местном управлении образования.
«Выявлен один случай. Сейчас по представлению Роспотребнадзора при одном случае всех отправляют на карантин», — сказали в управлении образования. Отмечается, что в пятницу в городе на карантине были три класса.
Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. 28 февраля в горбольнице рассказали, что число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек, 11 из которых — дети.
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