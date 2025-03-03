В Ревде школьников отправили на дистант из-за угрозы отравления

В Ревде класс в школе №28 перевели на дистант из-за острой кишечной инфекции
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В пятницу на карантине в Ревде были три класса Фото:

В Ревде (Свердловская область) 10 класс в 28-й школе отправили на дистанционное обучение из-за острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в местном управлении образования.

«Выявлен один случай. Сейчас по представлению Роспотребнадзора при одном случае всех отправляют на карантин», — сказали в управлении образования. Отмечается, что в пятницу в городе на карантине были три класса.

Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. 28 февраля в горбольнице рассказали, что число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек, 11 из которых — дети.

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В Ревде (Свердловская область) 10 класс в 28-й школе отправили на дистанционное обучение из-за острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в местном управлении образования. «Выявлен один случай. Сейчас по представлению Роспотребнадзора при одном случае всех отправляют на карантин», — сказали в управлении образования. Отмечается, что в пятницу в городе на карантине были три класса. Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. 28 февраля в горбольнице рассказали, что число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек, 11 из которых — дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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