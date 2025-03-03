Экс-куратор всех мэров нашел работу в холдинге олигарха из списка Forbes

Замглавы администрации губернатора Лызов займет пост вице-президента в ПФПГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Лызов пока находится в отпуске
Константин Лызов пока находится в отпуске Фото:

Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Константин Лызов переходит в «Пермскую финансово-производственную группу». Как рассказали URA.RU источники в политэлитах, он займет пост вице-президента. ПФПГ принадлежит олигарху из  списка Forbes Андрею Кузяеву.

«У Лызова с Кузяевым — давние товарищеские отношения. Для Лызова работа в ПФПГ станет, по сути, почетной пенсией», — отметил инсайдер. Дату выхода и функционал Лызова на новом месте работы он не уточнил.

Константин Лызов не ответил на сообщение URA.RU в мессенджере. Также на момент публикации не дали комментариев по поводу трудоустройства Лызова в пресс-службе «ПФПГ». Константин Лызов до января 2023 года был мэром Добрянского района и руководителем совета глав территорий Прикамья. Потом он был назначен замглавы администрации губернатора по вопросам муниципальной политики. В середине февраля стало известно, что он покидает должность в АГ в связи с переходом в бизнес-структуру. До 6 марта Лызов пока находится в отпуске.

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Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Константин Лызов переходит в «Пермскую финансово-производственную группу». Как рассказали URA.RU источники в политэлитах, он займет пост вице-президента. ПФПГ принадлежит олигарху из  списка Forbes Андрею Кузяеву. «У Лызова с Кузяевым — давние товарищеские отношения. Для Лызова работа в ПФПГ станет, по сути, почетной пенсией», — отметил инсайдер. Дату выхода и функционал Лызова на новом месте работы он не уточнил. Константин Лызов не ответил на сообщение URA.RU в мессенджере. Также на момент публикации не дали комментариев по поводу трудоустройства Лызова в пресс-службе «ПФПГ». Константин Лызов до января 2023 года был мэром Добрянского района и руководителем совета глав территорий Прикамья. Потом он был назначен замглавы администрации губернатора по вопросам муниципальной политики. В середине февраля стало известно, что он покидает должность в АГ в связи с переходом в бизнес-структуру. До 6 марта Лызов пока находится в отпуске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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