Экс-куратор всех мэров нашел работу в холдинге олигарха из списка Forbes

Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Константин Лызов переходит в «Пермскую финансово-производственную группу». Как рассказали URA.RU источники в политэлитах, он займет пост вице-президента. ПФПГ принадлежит олигарху из списка Forbes Андрею Кузяеву.
«У Лызова с Кузяевым — давние товарищеские отношения. Для Лызова работа в ПФПГ станет, по сути, почетной пенсией», — отметил инсайдер. Дату выхода и функционал Лызова на новом месте работы он не уточнил.
Константин Лызов не ответил на сообщение URA.RU в мессенджере. Также на момент публикации не дали комментариев по поводу трудоустройства Лызова в пресс-службе «ПФПГ». Константин Лызов до января 2023 года был мэром Добрянского района и руководителем совета глав территорий Прикамья. Потом он был назначен замглавы администрации губернатора по вопросам муниципальной политики. В середине февраля стало известно, что он покидает должность в АГ в связи с переходом в бизнес-структуру. До 6 марта Лызов пока находится в отпуске.
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