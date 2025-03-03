Сосед рассказал о пермской семье, где отчим год избивал 9-летнего ребенка

Пермяк, который год избивал своего 9-лентего пасынка, регулярно употреблял алкоголь и вел себя неадекватно. Об этом URA.RU рассказал Владислав Сергеев, который живет с семьей избитого мальчика в одном подъезде.
«Они переехали сюда из общежития. Им эту квартиру дали. Первые инциденты начались, когда они выбегали в пьяном состоянии в холл. Он начинал ломать дверь. С такой силой толкал ее, что теперь там дыра в стене. Если пройдете, то увидите. И вот с того момента мы сразу поняли, что это такая семья. Дети-то у них нормальные, а вот родители такие. Позже уже узнал, что он этому мальчику не родной», — рассказал Сергеев агентству.
Он также сообщил, что неоднократно видел, как оба супруга шли в магазин за алкоголем. «Насколько я понял, она защищает этого мужчину. Ну, значит, ей нормально. Значит у них так заведено. В полицию мы не обращались», — добавил сосед.
О том, что отчим целый год истязает своего 9-летнего пасынка стало известно 2 марта. Избитому ребенку удалось сбежать, он босиком выбежал из подъезда и стал просить у прохожих о помощи. Они и вызвали правоохранительные органы. Сейчас мужчина задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. В скором времени для него будет избрана мера пресечения.
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