Путин показал, каким губернаторам готов доверять власть на 15 лет

Президент России Владимир Путин показал, что глава Татарстана Рустам Минниханов после 15 лет управления регионом сможет пойти на четвертый срок. На встрече в Кремле российский лидер высоко оценил рост промышленности в республике и поддержку участников спецоперации. Как объяснили эксперты URA.RU, глава выделился среди остальных руководителей субъектов и не стал публично просить Путина о поддержке перед выборами в сентябре 2025 года, потому что успехи Татарстана говорят сами за себя.
«Добрый день! Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?» — тепло начал встречу Путин.
Руководитель республики рассказал президенту о работе с мобилизованными и контрактниками, восстановлении подшефных городов в ЛНР — Лисичанска и Рубежного. Минниханов доложил, что 1829 военных из республики награждены орденами мужества.
«Воюют мужественно. Молодцы», — отметил президент.
Глава Татарстана также рассказал об экономическом развитии региона, росте сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности. Отдельное внимание Минниханов уделил капитальному ремонту многоквартирных домов и строительству новых дорог.
“У вас за предыдущие годы валовой региональный продукт увеличился практически в три раза. Татарстан — это промышленно развитый регион страны, он быстро развивается”, — подтвердил успехи республики Путин.
Минниханов руководит регионом с 2010 года, в сентябре в республике пройдут выборы главы (раиса). Ранее Путин провел целую серию встреч с губернаторами, на которых главы субъектов просили президента о поддержке на предстоящих выборах, но в открытой части разговора с Миннихановым этого не произошло.
Путин показал, что Минниханов не нуждается в публичных словах поддержки в контексте предстоящих выборов и сможет сохранить свой пост, ведь результаты Татарстана говорят сами за себя, считает руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это отражает особое положение Татарстана среди российских регионов. Я думаю, что если Минниханов захочет остаться, а пока ничто не предвещает его ухода, то у него для этого есть все возможности и основания», — объяснил политолог.
Татарстану есть чем гордиться и в этом большая заслуга Минниханова, на которую указал Путин, отметил заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Мы видим абсолютную поддержку Минниханова со стороны президента, — заявил собеседник URA.RU. —
Есть адекватная, абсолютно объективная оценка высоких достижений Татарстана, кредит доверия. Отсутствие на встрече в Кремле маркерных слов о поддержке в рамках выборов не должно вызывать каких-то серьезных вопросов”.
По его словам, за 15 лет руководства Татарстаном Минниханов укрепил позиции региона, сделав его «одним из флагманских». Сам факт того, что президент выбирает Казань для проведения важнейших мероприятий не только в рамках страны, но и «в масштабах всего мира» говорит о том, что Путин высоко оценивает работу главы республики. Примечательно, что на встречу в Кремле Минниханов принес книгу про саммит БРИКС в Казани, на который в октябре 2024 года съехались десятки мировых лидеров, добавил Шаповалов. При этом, отметил политолог, нельзя исключать и возможность ротации в Татарстане, учитывая «солидное пребывание Минниханова в должности», но причина прекращения полномочий точно не будет связана с качеством исполнения обязанностей, потому что президент явно доволен работой.
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