Путин выдержал баланс между интересами БРИКС и ссорой с Западом

Владимиру Путину как президенту страны-председателя в БРИКС удалось выдержать баланс между интересами «десятки» и противостоянием с Западом. Все инициативы, предложенные РФ, как предполагается, позитивно отразятся на всех странах БРИКС. В этом смысле Россия справилась со своей ролью председателя, сказали URA.RU эксперты. БРИКС не распалась и не раскололась, как этого хотели на Западе, даже после расширения объединения. По словам политологов, новые партнеры успешно влились в состав группы.
Второй, уже официальный день саммита БРИКС собрал лидеров «десятки» на площадке казанского ЭКСПО. Путин приветствовал коллег из Китая, Индии, ОАЭ, ЮАР, Египта, Эфиопии, Ирана, Бразилии, которую представлял глава МИД Мауро Луис Иекер Виейра (президент Лула да Силва присоединился позже в формате ВКС). Как и днем ранее в аэропорту, членов делегаций встречали хлебом-солью и национальным татарским лакомством — чак-чаком. Большинство чисто символически отщипывали от каравая крохотные кусочки и чуть-чуть откусывали от «колобков» чак-чака.
Работа лидеров строилась по традиционному сценарию: сначала заседание в узком составе (оно проходит в закрытом режиме), затем — разговор в расширенном составе (уже с участием делегаций и СМИ). В обоих случаях президент России Владимир Путин как лидер страны-председателя в БРИКС был модератором и выступал первым.
В начале встречи он сказал об авторитете и влиянии БРИКС на мировые процессы, об «огромном политическом, экономическом, научно-технологическом и человеческом потенциале» объединения. «Страны БРИКС проявляют ответственность за будущее мира, оказывают позитивное влияние на положение дел глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение региональных проблем», — заявил Путин.
По его словам, в мире «сохраняется значительный кризисный потенциал». «Как прямой результат — идет фрагментация международной торговли, рынка прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся государствах, — отметил Путин. — Буксует и реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года».
На этом фоне Россия предлагает воспользоваться потенциалом растущих экономик стран БРИКС и «всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста». Путин предложил создать «новую инвестиционную платформу БРИКС» как инструмент поддержки национальной экономики и обеспечения финансами стран Глобального Юга и Востока.
К саммиту России удалось согласовать с партнерами инициативы, которые касаются «повышения устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействия протекционизму, развития электронной торговли, налаживанию контактов по линии особых экономических зон». Получилось запустить механизм консультаций стран БРИКС по проблемам ВТО, что поможет формированию «более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы».
Одна из инициатив России — создание зерновой биржи БРИКС для обеспечения продовольственной безопасности. «Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания. Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу», — заявил Путин.
Россия предложила создать платформу БРИКС по драгоценным металлам, чтобы, по словам Путина, избавиться от «различных торговых барьеров». Среди инициатив также — запуск межгосударственной платформы по справедливой конкуренции и логистической платформы БРИКС. В сфере здравоохранения сформирована группа по ядерной медицине и запустить комплексную систему «раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний». По инициативе России создан альянс БРИКС в сфере искусственного интеллекта.
По итогам саммита лидеры приняли Казанскую декларацию. Помимо вопросов развития в ней отражены и вопросы стратегической стабильности, безопасности и урегулирования конфликтов. Лидеры считают, что конфликт на Украине нужно завершать через диалог. Они призвали прекратить военные действия в Южном Ливане и в Судане и поддержали принятие Палестины в ООН как полноправного члена Организации.
Саммит «десятки» в Казани продемонстрировал, что Россия справилась с ролью председателя в БРИКС, отметила в разговоре с URA.RU политолог Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина. «Главное — то, что страны Запада не достигли своих целей и не добились разлада в структуре БРИКС. Наоборот, объединение сплотилось, — подчеркнула Супонина. –
Кроме того, российское председательство совпало с приемом новых членов в ряды БРИКС. Обсуждается возможность дальнейшего расширения объединения, отдельно с каждым из участников выстраиваются двусторонние отношения, в том числе торгово-экономические. И это — несмотря на давление США и их партнеров».
Большинство идей России поддержаны коллегами. Некоторые сложности, отмечает политолог, связаны с инициативой Путина о переходе в расчетах на национальные валюты. Эту амбициозную задачу некоторые страны, в том числе Индия, «восприняли более осторожно, чем хотелось бы Москве». «А вот по цифровой платформе расхождений гораздо меньше. Эта тема, предложенная Путиным, пока рассматривается. Это — вопрос будущего», — отметила Супонина.
России, несмотря на увеличение численного состава БРИКС, удалось сохранить основные ценности объединения. Как пояснила URA.RU проректор ВШЭ Виктория Панова, работа строится на принципах сотрудничества, основанных на равенстве и взаимном уважении, решения принимаются на основе консенсуса.
«Несмотря на кардинальные изменения, группа сохранила и работоспособность, и привлекательность. Возможности БРИКС по выработке предложений по реформированию глобальных политических и экономических институтов, по возвращению системы к принципам справедливости, равенства, взаимного уважения и недопустимости диктата одной или группой стран, значительно возросли, и этот процесс имеет поступательную тенденцию», — пояснила Панова.
Однако, несмотря на такую солидарность, время трансформации БРИКС из клуба по интересам в полноценную международную организацию не пришло, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Андрея Манойло. «Россия готова к этому уже сейчас, а остальным странам БРИКС это не нужно. Они поглядывают на этот процесс выжидательно и более спокойно, резкие движения не делают», — отмечает Манойло. Эксперт добавил, что группа БРИКС как полноценная организация могла стать «серьезной силой, противовесом коллективному Западу».
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