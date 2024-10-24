Россия расширила круг сторонников мира без войны

Россия расширила круг сторонников глобальной безопасности. На саммите БРИКС в формате «аутрич»/»БРИКС плюс» президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что бороться с незаконными санкциями, протекционизмом, терроризмом, предотвращать вооруженные конфликты и другие угрозы можно только совместными усилиями. По словам экспертов, БРИКС стала «зонтиком безопасности», под который примут всех, кто стремится к мирному развитию.
В третий день саммита БРИКС в Казани прошло пленарное заседание в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». За одним столом с лидерами стран БРИКС собрались главы 19 государств Азии, стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, министры ряда стран. Здесь же — генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Нового банка развития Дилма Роуссефф.
Как и накануне, модерировал на пленарке и первым выступал президент РФ Владимир Путин как президент председательствующей в БРИКС страны. «Здесь присутствуют руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС, и стран, возглавляющих ведущие многосторонние структуры», — отметил Путин.
По словам российского лидера, «переход к более справедливому мироустройству идет непросто». «Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, — подчеркнул Путин. –
Нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность, нарушаются принципы равной и неделимой безопасности, поощряются межгосударственные междоусобные распри».
Пример того — ситуация на Украине, где Запад нацелен нанести России стратегическое поражение. Но, заявил Путин, это — «иллюзорные расчеты». Другой яркий пример — Ближний Восток. «Боевые действия распространились на Ливан. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны», — выразил обеспокоенность Путин и вновь заявил, что решением давних противоречий может стать только создание Палестинского государства.
Путин убежден, что страны, которые объединяет БРИКС, «имеют огромные возможности и ресурсы, обладают высоким авторитетом на мировой арене», и это позволяет им продвигать линию глобальной безопасности и процессы устойчивого развития. «Наше сегодняшнее заседание проходит в день ООН. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН, принципы которого составляют фундамент межгосударственных отношений и международного права, — подчеркнул Путин. –
Важным считаем адаптацию структуры ООН к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности стран Азии, Африки и Латинской Америки. Давно назрело и реформирование ооновских институтов развития и глобальных финансовых структур».
В Казанской декларации саммита БРИКС, которую лидеры приняли накануне, из 132 пунктов документа 32 посвящены укреплению сотрудничества в интересах глобальной и региональной стабильности и безопасности. Лидеры выразили общее мнение по противодействию санкциям, по сегодняшним вооруженным конфликтам, по борьбе с терроризмом, незаконным распространением оружия и наркотиков, с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и коррупцией. В отдельный пункт выделены угрозы, которые несут дезинформация, фейковые новости и «агрессивные высказывания, что способствует радикализации и возникновению конфликтов».
Повышенное внимание саммита к вопросам безопасности связано с общими рисками для всех незападных стран, полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Интерес БРИКС и стран, которые хотят присоединиться к объединению, состоит в том, чтобы искать как можно больше точек соприкосновения и высказываться по ним.
Это будет повышать роль БРИКС в международной политике и помогать сдерживать какие-то односторонние действия Запада в будущем. Между членами БРИКС есть различия, но когда происходит что-то, совсем из ряда вон выходящее, например, нынешняя израильская операция в Ливане, они вполне четко высказывают общую позицию», — заметил Кашин.
Это касается позиции и по ситуации в секторе Газа, и по Украине, уточнил политолог. «По ближневосточной проблематике лидеры довольно развернуто высказали общую позицию. И по такой сложной теме, как украинский конфликт, позиция тоже выражена. Пусть в расплывчатых выражениях. Но по сути ее можно понять, как поддержку китайско-бразильских мирных инициатив», — убежден эксперт.
По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, вопросы глобальной безопасности в повестке саммита и в расширенном формате вышли в приоритет, когда началось расширение БРИКС. Изменились внешние условия, а санкции стали, по сути, новым видом войны. Ситуация, в которой оказалась Россия с 2022 года, — подтверждает это. «БРИКС как экономическое объединение, безусловно, не могла не отреагировать на этот новый вызов. Причем стало понятно, что в одиночку ни одна страна с западными санкциями не справится — бороться нужно вместе. Поэтому, кстати, БРИКС и стала быстро расти, привлекать внимание многих стран, — полагает Мухин. –
БРИКС — это зонтик, под которым можно спрятаться от санкций. Это «убийца» санкций в будущем. Мы выращиваем объединение как убийцу санкций, который являются элементом гибридной войны. С этим феноменом столкнулась не одна Россия, и заканчивать эту практику нужно только всем вместе».
Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков связывает акцент на безопасность в рамках саммита БРИКС, аутрич/БРИКС плюс «со сложностью текущего политического момента». «Мы видим жесткое противостояние за будущее миропорядка. БРИКС — объединение стран доброй воли, которые заявляют о том, что нужна равная, неделимая безопасность. Только это обеспечит устойчивое развитие, в том числе и экономическое развитие», — заключил эксперт.
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