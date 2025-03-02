С 6 по 9 марта в Ханты-Мансийске пройдет Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Торжественная церемония открытия состоится в 19:00 в концертно-театральном центре «Югра-Классик». Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра. Официально».
«Международный фестиваль кинематографических дебютов пройдет в Югре с 6 по 9 марта. Гостей и участников ждут звездная дорожка, яркие церемонии открытия и закрытия, моноспектакль, творческая встреча и концерт», — сказано в сообщении.
7 марта в 17:00 пройдет творческая встреча с актером Милошем Биковичем, известным по фильмам «Движение вверх» и «Холоп». Вечером того же дня Евгений Гришковец представит моноспектакль «Порядок слов». 8 марта в 18:00 состоится праздничный концерт «Любимым женщинам» в исполнении солистов и оркестра «Фонограф-симфо-джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.
Закрытие фестиваля пройдет 9 марта: в 18:00 — звездная дорожка, а в 19:00 — финальная церемония. В этом году программа также включает мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню.
Ранее URA.RU писало, что на церемонию открытия фестиваля съедется десант известных артистов. Так, например, гости смогут увидеть на ковровой дорожке ведущего телепередачи «Поле чудес» известных артистовЛеонида Якубовича.
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