Стармер анонсировал отправку войск Британии на Украину

Британия отправит свои войска на Украину, а европейские страны после заключения мирного соглашения продолжат поставлять Киеву оружие и боеприпасы. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину», — заявил Стармер во время вступления перед парламентом страны. Его слова передает РИА Новости.
Также, по его словам, Европа продолжит поставлять оружие Украине даже после наступления мира в конфликте. Кроме того, Кир Стармер отметил, что британской стороне необходимо поставить Украине пять тысяч ракет для уничтожения беспилотников ВС РФ.
Ранее британский премьер уже намекал на отправку войск на Украину. По его словам, Великобритания обучит украинских бойцов для дальнейшей их отправки на фронт. В рамках операции «Интерфлекс» подготовку прошли порядка 51 000 военных ВСУ.
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