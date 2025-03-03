Захарова привела сравнение с педофилом после слов Стармера о вооружении Украины

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Мария Захарова иронично прокомментировала слова Кира Стармера о поддержке Украины, намекнув на обвинения в его сторону в педофилии
Мария Захарова иронично прокомментировала слова Кира Стармера о поддержке Украины, намекнув на обвинения в его сторону в педофилии Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова премьер-министра Британии Кира Стармера о продолжении военной поддержки Украины после окончания конфликта с Россией. Она привела аналогию с тем, как если бы педофила пригласили работать в детский сад. Таким образом она напомнила о соответствующих обвинениях в адрес британского премьера. 

«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала заявление Стармера о поддержке Украины после заключения мира между Киевом и Москвой. 

В начале января этого года американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера «в соучастии в массовых изнасилованиях девочек» в стране. В ответ на это Минздрав Британии предложил Маску помочь с борьбой против педофилии в стране. 

Европа открыто выступила с поддержкой украинского лидера Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. Британия, Франция и другие страны ЕС заявили о продолжении помощи Киеву после отказа США помогать Украине. 

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова премьер-министра Британии Кира Стармера о продолжении военной поддержки Украины после окончания конфликта с Россией. Она привела аналогию с тем, как если бы педофила пригласили работать в детский сад. Таким образом она напомнила о соответствующих обвинениях в адрес британского премьера.  «Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала заявление Стармера о поддержке Украины после заключения мира между Киевом и Москвой.  В начале января этого года американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера «в соучастии в массовых изнасилованиях девочек» в стране. В ответ на это Минздрав Британии предложил Маску помочь с борьбой против педофилии в стране.  Европа открыто выступила с поддержкой украинского лидера Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. Британия, Франция и другие страны ЕС заявили о продолжении помощи Киеву после отказа США помогать Украине. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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