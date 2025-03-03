Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова премьер-министра Британии Кира Стармера о продолжении военной поддержки Украины после окончания конфликта с Россией. Она привела аналогию с тем, как если бы педофила пригласили работать в детский сад. Таким образом она напомнила о соответствующих обвинениях в адрес британского премьера.
«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала заявление Стармера о поддержке Украины после заключения мира между Киевом и Москвой.
В начале января этого года американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера «в соучастии в массовых изнасилованиях девочек» в стране. В ответ на это Минздрав Британии предложил Маску помочь с борьбой против педофилии в стране.
Европа открыто выступила с поддержкой украинского лидера Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. Британия, Франция и другие страны ЕС заявили о продолжении помощи Киеву после отказа США помогать Украине.
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