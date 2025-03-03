Трамп указал на «худшее заявление Зеленского», которое он мог сделать

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Трамп назвал заявление Зеленского об отказе установления мира - худшим
Трамп назвал заявление Зеленского об отказе установления мира - худшим Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о нескором установлении мира в текущем конфликте, однако США не будут мириться с подобной позицией. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что это заявление является худшим, которое мог бы сделать украинский лидер. 

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго! Это то, о чем я говорил, этот парень [Зеленский] не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что подобные слова украинского лидера — не самые лучшие с точки зрения демонстрации силы против российской стороны. 

Ранее, во время визита в Белый дом 28 февраля, Владимир Зеленский отклонил инициативу Дональда Трампа о прекращении огня, мотивируя это тем, что РФ может нарушить условия перемирия. Он также выразил убеждение, что простое прекращение боевых действий является недостаточным. В своем обращении Зеленский обратился к правительству США с просьбой предоставить гарантии для ввода в зону конфликта миротворческих сил из Великобритании и Франции, подчеркнув, что без этого Европа не согласится на участие войск.

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Президент Украины Владимир Зеленский говорит о нескором установлении мира в текущем конфликте, однако США не будут мириться с подобной позицией. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что это заявление является худшим, которое мог бы сделать украинский лидер.  «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго! Это то, о чем я говорил, этот парень [Зеленский] не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что подобные слова украинского лидера — не самые лучшие с точки зрения демонстрации силы против российской стороны.  Ранее, во время визита в Белый дом 28 февраля, Владимир Зеленский отклонил инициативу Дональда Трампа о прекращении огня, мотивируя это тем, что РФ может нарушить условия перемирия. Он также выразил убеждение, что простое прекращение боевых действий является недостаточным. В своем обращении Зеленский обратился к правительству США с просьбой предоставить гарантии для ввода в зону конфликта миротворческих сил из Великобритании и Франции, подчеркнув, что без этого Европа не согласится на участие войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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