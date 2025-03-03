Мальчика из Перми, которого истязал отчим, направили в центр помощи семьям

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За ребенком наблюдают специалисты
За ребенком наблюдают специалисты Фото:
новость из сюжета
В Перми пьяный отчим избил ребенка

Девятилетнего мальчика из Перми, которого примерно год избивал отчим, поместили в центре помощи семьям. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

«Ребенок сейчас находится в центре помощи. Там же находится его семья. С мальчиком работают психологи и соцработники», — написала Марина Ахмедова в своем telegram-канале.

Инцидент получил широкую огласку благодаря кадрам, разлетевшимся по соцсетям. На видео — мальчик на улице в домашней одежде бегством спасается от разъяренного мужчины. Ребенка спас прохожий, который вызвал в полицию. Позже был задержан отчим несовершеннолетнего, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине скоро предъявят обвинение.

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Девятилетнего мальчика из Перми, которого примерно год избивал отчим, поместили в центре помощи семьям. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. «Ребенок сейчас находится в центре помощи. Там же находится его семья. С мальчиком работают психологи и соцработники», — написала Марина Ахмедова в своем telegram-канале. Инцидент получил широкую огласку благодаря кадрам, разлетевшимся по соцсетям. На видео — мальчик на улице в домашней одежде бегством спасается от разъяренного мужчины. Ребенка спас прохожий, который вызвал в полицию. Позже был задержан отчим несовершеннолетнего, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине скоро предъявят обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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