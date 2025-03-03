Илон Маск сделал резкое заявление о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в «вечной войне и бесконечной взяточнической мясорубке». Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.
«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной взяточнической мясорубки. Это зло», — прокомментировал Маск в соцсети X слова президента США Дональда Трампа.
Трамп назвал подход Зеленского к переговорам «худшим заявлением», с которым США больше не намерены мириться. Ранее, во время визита в Белый дом 28 февраля, Зеленский отклонил инициативу Трампа о прекращении огня, мотивируя это тем, что РФ может нарушить условия перемирия.
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