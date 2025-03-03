03 марта 2025

Илон Маск сделал резкое заявление о Зеленском

Маск: Зеленский хочет «вечной войны и бесконечной взяточнической мясорубки»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маск раскритиковал Зеленского
Маск раскритиковал Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в «вечной войне и бесконечной взяточнической мясорубке». Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной взяточнической мясорубки. Это зло», — прокомментировал Маск в соцсети X слова президента США Дональда Трампа.

Трамп назвал подход Зеленского к переговорам «худшим заявлением», с которым США больше не намерены мириться. Ранее, во время визита в Белый дом 28 февраля, Зеленский отклонил инициативу Трампа о прекращении огня, мотивируя это тем, что РФ может нарушить условия перемирия.

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Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в «вечной войне и бесконечной взяточнической мясорубке». Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск. «Зеленский хочет вечной войны, бесконечной взяточнической мясорубки. Это зло», — прокомментировал Маск в соцсети X слова президента США Дональда Трампа. Трамп назвал подход Зеленского к переговорам «худшим заявлением», с которым США больше не намерены мириться. Ранее, во время визита в Белый дом 28 февраля, Зеленский отклонил инициативу Трампа о прекращении огня, мотивируя это тем, что РФ может нарушить условия перемирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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