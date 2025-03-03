03 марта 2025

Трамп увеличил давление на Китай

Трамп объявил об увеличении пошлин на китайские товары
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп удвоил пошлины для товаров из Китая
Трамп удвоил пошлины для товаров из Китая Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на товары из Китая, повышая их с 10% до 20%. Это решение было официально опубликовано на сайте Белого дома.

«В связи с тем что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в указ президента вносятся поправки путем удаления слов „10%“ и вставки вместо них слов „20%“, — указывается в сообщении Белого дома. По данным США, Китай не предпринял достаточных мер для борьбы с проблемой нелегальных наркотиков.

Ранее Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. В ответ на новые санкции Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию.

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Президент США Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на товары из Китая, повышая их с 10% до 20%. Это решение было официально опубликовано на сайте Белого дома. «В связи с тем что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в указ президента вносятся поправки путем удаления слов „10%“ и вставки вместо них слов „20%“, — указывается в сообщении Белого дома. По данным США, Китай не предпринял достаточных мер для борьбы с проблемой нелегальных наркотиков. Ранее Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. В ответ на новые санкции Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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