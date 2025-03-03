Трамп увеличил давление на Китай

Президент США Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на товары из Китая, повышая их с 10% до 20%. Это решение было официально опубликовано на сайте Белого дома.
«В связи с тем что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в указ президента вносятся поправки путем удаления слов „10%“ и вставки вместо них слов „20%“, — указывается в сообщении Белого дома. По данным США, Китай не предпринял достаточных мер для борьбы с проблемой нелегальных наркотиков.
Ранее Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. В ответ на новые санкции Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.