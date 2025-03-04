Россиянам раскрыли, сколько нужно зарабатывать для максимальной пенсии

В 2025 году для получения максимальной пенсии необходимо будет зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«За год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — рассказал РИА Новости Никитин.
По словам Никитина, заработная плата свыше 230 тысяч рублей не влияет на начисление пенсионных баллов, поэтому за год невозможно заработать больше 10 ИПК, даже при более высоком доходе. Он также отметил, что при работе после достижения пенсионного возраста к накопленным баллам и фиксированной выплате будут применяться специальные коэффициенты.
Никитин рекомендовал следить за количеством баллов в профиле на «Госуслугах», чтобы быть в курсе ситуации и при необходимости принять меры, если размер будущей пенсии не устраивает. Это также позволит проверить, учтен ли весь трудовой стаж.
Ранее URA.RU сообщало, что для получения пенсии в 110 тысяч рублей, нужно накопить 639 пенсионных баллов. По словам депутата Анатолия Никитина, это маловероятно, так как за год можно заработать максимум 10 баллов при зарплате в 230 тысяч рублей. Для достижения такой пенсии потребуется 64 года непрерывной работы с такой зарплатой.
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