Украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом США Дональдом Трампом и начать системную работу с республиканцами и демократами, чтобы вернуть поддержку Штатов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
«Сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать: извиниться, если он хочет извиниться <...> начать системную работу с республиканцами и демократами», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Также он посоветовал Зеленскому продолжать звонки американским политическим деятелям и начать работу с американскими протестантами, поскольку они — основа нынешней администрации Трампа.
Депутат подчеркнул, что теперь Украине нужен конкретный план, как ей выжить без поддержки США. Он подчеркнул, что во многих украинских военных формированиях, таких как, например, «Хортица», оперативная обстановка ухудшится после прекращения американской помощи.
Ранее Пентагон официально заявил о приостановке военной поддержки Украины. Об этом объявил и Трамп. Остановка касается всех видов помощи, в том числе тех, что доставлялись воздушным и морским путем, а также тех, что находились в пунктах транзита на территории Польши. Она продлится до тех пор, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к переговорам.
*Алексей Гончаренко — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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