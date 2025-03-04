Shot: H&M окончательно ушла из России, несмотря на планы других брендов

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H&M погасила задолженность в 76 миллионов рублей, пишет Shot
H&M погасила задолженность в 76 миллионов рублей, пишет Shot Фото:

Шведская компания H&M подала новое заявление о ликвидации своего юрлица в России. Компания после выплаты долгов окончательно покидает российский рынок.

«Накануне было подано заявление о ликвидации компании. Документы должны быть готовы через неделю», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что процесс ликвидации начался летом 2024 года, но затянулся из-за долгов компании. H&M выплатила задолженность в 76 миллионов рублей.

Компания объявила о своем уходе из России летом 2022 года, после чего закрыла 150 магазинов. Несмотря на планы других западных брендов вернуться на российский рынок, представители H&M сообщили, что у них нет намерений возобновлять работу в России.

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Шведская компания H&M подала новое заявление о ликвидации своего юрлица в России. Компания после выплаты долгов окончательно покидает российский рынок. «Накануне было подано заявление о ликвидации компании. Документы должны быть готовы через неделю», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что процесс ликвидации начался летом 2024 года, но затянулся из-за долгов компании. H&M выплатила задолженность в 76 миллионов рублей. Компания объявила о своем уходе из России летом 2022 года, после чего закрыла 150 магазинов. Несмотря на планы других западных брендов вернуться на российский рынок, представители H&M сообщили, что у них нет намерений возобновлять работу в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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