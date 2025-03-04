У кандидатов в мэры Верхнего Уфалея проверили документы

По итогам проверки поданных документов оба кандидата в мэры Верхнего Уфалея (Челябинская область) допущены до участия в конкурсе. Об этом сообщили в городском собрании депутатов.
«4 марта состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Верхнеуфалейского городского округа. Признаны зарегистрированными кандидатами и допущены к участию в конкурсе на должность главы следующие кандидаты: Лепешкин Николай Сергеевич, Рябенко Андрей Владимирович», — говорится в решении комиссии.
Рябенко является бывшим спикером Ленинского райсовета Челябинска. Лепешкин руководит челябинской управкомпанией «Ленком».
Конкурс состоится 6 марта. После этого депутаты горсобрания из прошедших конкурс кандидатов 11 марта выберут нового мэра.
Кресло главы освободилось после того, как депутаты горсобрания 29 января приняли досрочную отставку прежнего мэра Сергея Тарасова. До вступления в должность нового главы обязанности мэра временно исполняет спикер горсобрания Сергей Ханин.
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