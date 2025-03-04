Куйвашев официально назначил нового свердловского министра. Фото

Губернатор Куйвашев назначил Тренихину главой минобра Свердловской области

04 марта 2025 в 13:49 Размер текста - 17 +

Тренихина была первым замом Биктуганова Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избавил от приставки «и. о.» министра образования и молодежной политики Светлану Тренихину. Указ о назначении глава региона подписал в ходе рабочей встречи, рассказали в департаменте информполитики. «На рабочей встрече сегодня глава региона поставил ряд задач перед министром, в первую очередь по развитию системы СПО — для обеспечения Среднего Урала кадрами», — следует из поста telegram-канала ДИПа. Систему среднего профессионального образования в регионе Куйвашев в прошлом году презентовал главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. С сентября 2024-го Тренихина стала первым замом тогдашнего главы минобра Юрия Биктуганова, который в том же месяце ушел в отставку, возглавив Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). До работы в правительстве Тренихина была ректором «Института развития образования». Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избавил от приставки «и. о.» министра образования и молодежной политики Светлану Тренихину. Указ о назначении глава региона подписал в ходе рабочей встречи, рассказали в департаменте информполитики. «На рабочей встрече сегодня глава региона поставил ряд задач перед министром, в первую очередь по развитию системы СПО — для обеспечения Среднего Урала кадрами», — следует из поста telegram-канала ДИПа. Систему среднего профессионального образования в регионе Куйвашев в прошлом году презентовал главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. С сентября 2024-го Тренихина стала первым замом тогдашнего главы минобра Юрия Биктуганова, который в том же месяце ушел в отставку, возглавив Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). До работы в правительстве Тренихина была ректором «Института развития образования».