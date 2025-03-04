Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избавил от приставки «и. о.» министра образования и молодежной политики Светлану Тренихину. Указ о назначении глава региона подписал в ходе рабочей встречи, рассказали в департаменте информполитики.
«На рабочей встрече сегодня глава региона поставил ряд задач перед министром, в первую очередь по развитию системы СПО — для обеспечения Среднего Урала кадрами», — следует из поста telegram-канала ДИПа. Систему среднего профессионального образования в регионе Куйвашев в прошлом году презентовал главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
С сентября 2024-го Тренихина стала первым замом тогдашнего главы минобра Юрия Биктуганова, который в том же месяце ушел в отставку, возглавив Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). До работы в правительстве Тренихина была ректором «Института развития образования».
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