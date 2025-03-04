ФСБ занялась москвичами: в челябинском Ростехнадзоре вновь прошли обыски

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и Центрального аппарата СК РФ вновь пришли в офис Уральского управления Ростехнадзора (дислокация — Челябинск). По данным источника, приближенного к управлению, силовиков интересовала информация о сотрудниках, которые руководят надзорным ведомством в Москве.
«Силовиками изымаются личные дела работников Ростехнадзора, которые в последующем были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве. Есть подозрения, что вскрытая коррупционная схема имеет более серьезные масштабы. А покрывают и руководят ею из головной структуры Ростехнадзора», — рассказал URA.RU источник.
По данным агентства, силовики вышли на организатора и покровителя преступной схемы. Этому способствовали показания задержанной ранее Марины Апальковой, занимавшей должность главного госинспектора.
Оперативно-следственные мероприятия в Ростехнадзоре начались с задержания Апальковой в июле 2024 года. Ее обвинили в получении взяток. По версии следствия, женщина получила от гендиректора коммерческой структуры более 1,7 миллиона рублей за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.
Далее мероприятия в надзорном ведомстве продолжились. В декабре 2024 года силовики пришли с обысками в челябинское, свердловское и московское подразделения ведомства. Тогда было задержано пять человек, среди которых двое являются руководителями подконтрольной сотрудникам надзорного ведомства коммерческой структуры. Предварительно, руководители нескольких подразделений незаконно выдавали разрешения для предприятий Челябинской и Свердловской областей. На тот момент сумма выявленных взяток составляла 5,7 млн рублей. Сейчас же есть вероятность, что эта сумма станет в разы больше.
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