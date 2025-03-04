В Копейске появление табличек о бомбоубежищах объяснили инвентаризацией. Фото

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Таблички указывают в том числе расстояние до убежища
Таблички указывают в том числе расстояние до убежища Фото:

В мэрии города-спутника Челябинска Копейска объяснили происхождение табличек с указанием укрытий, предусмотренных на случай ЧС. Появление табличек взволновало и даже напугало местных жителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, таблички размещаются в ходе инвентаризации укрытий.

«Управление гражданской защиты населения совместно с управляющими компаниями проводит плановую работу по инвентаризации помещений, пригодных для использования в качестве укрытий (заглубленные и другие помещения подземного пространства, например, подвал многоквартирного дома). Совместно с управляющими организациями размещаются таблички на подвальных помещениях многоквартирных домов о местах нахождения укрытий в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что беспокоиться копейчанам не о чем. Таблички, обозначающие укрытия, размещают на фасадах многоквартирных домов. Кроме того, на сайте мэрии имеются памятки об укрытиях и пунктах временного размещения.

Также информация о действующих укрытиях была размещена на Геопортале Челябинской области. Найти карту можно на сайте Gis.inf74.ru. Для этого на стартовой странице необходимо зайти в раздел «Карты», далее перейти во вкладку «Заглубленные сооружения» и выбрать свой город и адрес.

Пригодные для укрытия подвалы также могут быть бомбоубежищами
Пригодные для укрытия подвалы также могут быть бомбоубежищами
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На табличках указано, где находятся ключи от убежищ
На табличках указано, где находятся ключи от убежищ
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В мэрии города-спутника Челябинска Копейска объяснили происхождение табличек с указанием укрытий, предусмотренных на случай ЧС. Появление табличек взволновало и даже напугало местных жителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, таблички размещаются в ходе инвентаризации укрытий. «Управление гражданской защиты населения совместно с управляющими компаниями проводит плановую работу по инвентаризации помещений, пригодных для использования в качестве укрытий (заглубленные и другие помещения подземного пространства, например, подвал многоквартирного дома). Совместно с управляющими организациями размещаются таблички на подвальных помещениях многоквартирных домов о местах нахождения укрытий в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что беспокоиться копейчанам не о чем. Таблички, обозначающие укрытия, размещают на фасадах многоквартирных домов. Кроме того, на сайте мэрии имеются памятки об укрытиях и пунктах временного размещения. Также информация о действующих укрытиях была размещена на Геопортале Челябинской области. Найти карту можно на сайте Gis.inf74.ru. Для этого на стартовой странице необходимо зайти в раздел «Карты», далее перейти во вкладку «Заглубленные сооружения» и выбрать свой город и адрес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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