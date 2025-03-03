Пригород Челябинска окутала сеть из 324 бомбоубежищ

В городе-спутнике Челябинска Копейске расположено 324 укрытия, в которых жители должны прятаться в случае чрезвычайной ситуации. Список (имеется в распоряжении URA.RU), предоставили в городском управлении гражданской защиты населения. Однако большинство копейчан об убежищах не осведомлены.
«Наш дом, Кожевникова 51а, входит в перечень, где есть укрытие. Но о его существовании я не в курсе. В каком подъезде, где находится укрытие, жильцы не знают. Никаких табличек или указателей пока нет на доме. Возможно, они появятся позже, но пока это больше похоже на фикцию — отчитались на бумаге», — рассказала URA.RU читательница Анастасия. Она отметила, что рядом находится завод «Пластмасс», и укрытие в случае агрессии недружественных государств жильцам необходимо.
Между тем, в управлении гражданской защиты сообщили, что к каждому укрытию должны вести указатели, которые устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Указатели представляют собой черную надпись «Укрытие» на белом фоне и расстояние в метрах до входа.
Раньше управляющие компании мало задумывались о соблюдении требований безопасности. Однако в последнее время таблички с указателями расположения укрытий начали появляться на домах копейчан.
Как сообщили в управлении, в случае ЧС укрываемые в заглубленных и других помещениях подземного пространства обязаны спокойно сидеть на своих местах, выполнять распоряжения дежурных, поддерживать чистоту и порядок в помещениях и содержать в готовности средства индивидуальной защиты. Кроме того, им предписывается оказывать помощь больным, инвалидам, детям, соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка, оставаться на местах в случае отключения освещения и соблюдать правила техники безопасности. Питание и посуду укрываемые приносят с собой.
Нельзя брать с собой в укрытие спиртные напитки, табачные изделия и взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. Также нельзя брать в убежище сильно пахнущие вещества, домашних животных, комнатные растения и громоздкие вещи.
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