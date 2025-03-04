Пермский внутрипол определился с мэром проблемной территории

Фаворитом в борьбе за пост мэра Косинского округа является экс-глава Чазевского поселения Илья Никонов. Как сообщает telegram-канал «На местах», он и предприниматель Евгений Бельчиков вышли во второй тур конкурс по отбору главы Косы. Из чего источники URA.RU в политэлитах сделали вывод, что ставка будет сделана на Никонова. Процедура отбора мэра в Косе проводится во второй раз: на первый конкурс поступила всего одна заявка.
«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Косинского муниципального округа будут претендовать два кандидата: бывший глава Чазевского сельского поселения Косинского района Илья Никонов и индивидуальный предприниматель Евгений Бельчиков», — говорится в сообщении telegram-канала, который принадлежит совету представительных органов Пермского края. Бельчиков является «техническим кандидатом» Никонова, добавляют источники агентства.
Всего на конкурс поступило шесть заявок. Фаворитами были бывшие сельские мэры: Илья Никонов и экс-глава Левичанского поселения Сергей Левенков. Основная борьба была между ними, оба позиционировали себя как согласованные в администрации губернатора кандидаты. В итоге внутрипол выбрал Никонова. Ему уже предлагали стать главой Косинского округа летом 2024 года после ухода предыдущего главы Эдуарда Засухина, но он отказывался. Источники URA.RU считают, что новый глава будет номинальным. Фактически все управление останется в руках и.о. главы территории Светланы Захарченко. Краевые власти хотели видеть ее мэром, но Захарченко не пропустили силовики.
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