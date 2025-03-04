В главу района на Алтае выстрелил бывший подчиненный: детали убийства и последующей попытки суицида

Сегодня, 4 марта, застрелили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, когда он выходил из кафе. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался бывший руководитель местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин, который после преступления попытался совершить суицид. О деталях дела и предполагаемых причинах убийства — в материале URA.RU.
Что произошло
Онищенко застрелили при выходе из кафе, находящегося в селе Завьялово, сообщает СК РФ. Злоумышленник ожидал 51-летнего Онищенко у его автомобиля, после чего подошел к нему с ружьем, и открыл огонь. Глава Завьяловского района попытался укрыться среди припаркованных машин, однако был ранен и затем окончательно убит.
Что известно об Онищенко
Онищенко стал главой муниципалитета в октябре 2022 года, до этого работая в органах внутренних дел. В МВД он занимал должность начальника Межмуниципального отдела «Завьяловский».
Вскоре после назначения Онищенко оказался в центре нескольких скандалов. В январе 2023 года глава фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Владимир Семенов заявил, что глава пытался продвинуть своего знакомого на пост координатора местного отделения партии, используя связи как в региональном, так и в центральном аппарате ЛДПР.
Кто застрелил Онищенко
Убийцей главы Завьяловского района стал бывший руководитель местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. Он был одним из подчиненных Онищенко.
Фенину 45 лет. Известно, что он увлекался охотой и владел ружьем ТОЗ-87-03 12-го калибра, из которого, вероятно, и был совершен выстрел, пишет telegram-канала Mash. Также ранее он возглавлял отдел по физкультуре и спорту, а также управлял компанией, занимающейся туристическими кемпингами и автофургонами.
После убийства Фенин попытался покончить с собой. По данным telegram-канала Shot, его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами лица, что пока не позволяет провести допрос.
Причины убийства
По версии следствия, причиной убийства мог стать конфликт за руководящую должность в местном лечебно-оздоровительном комплексе. Фенин, предположительно, был недоволен своим отстранением от должности.
Возбуждение уголовного дела
Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая мотивы преступления. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял расследование под личный контроль. Подозреваемый в убийстве задержан.
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