Политолог перечислил страны, в которых согласятся принять Зеленского на ПМЖ

Политолог Орлов: Зеленского могут принять на ПМЖ в странах Европы и Океании
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Зеленский может переехать во Францию, Польшу или Израиль после завершения политической карьеры
Зеленский может переехать во Францию, Польшу или Израиль после завершения политической карьеры Фото:

После завершения политической карьера президента Украины Владимира Зеленского могут принять на постоянное место жительства (ПМЖ) во Франции, Британии, Израиле, Польше, Канаде и страны Океании (Австралия). Об этом сообщил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. 

«Возможно, выбор будет стоять еще между Польшей, Израилем, Турцией и как это ни странно — Австралией. Наверняка Канада не будет иметь ничего против его переезда», — заявил Орлов в беседе с  RT. 

Однако в Канаде, по словам политолога, слишком большая украинская диаспора. В связи с этим Зеленскому там может быть некомфортно ходить по улицам. Также его могут принять на ПМЖ в Великобритании и Франции. Аргентина также входит в список возможных мест для переезда украинского лидера. Политолог подчеркнул, что страна уже принимала политически сомнительных фигур, а современное руководство Аргентины выражает благосклонность к украинскому президенту.

Кроме того, Антон Орлов отметил, что предложение американского бизнесмена Илона Маска Зеленскому уехать из Киева в нейтральную страну было логичным. Оно содержало элемент заботы о будущем украинского лидера. Предложение Маска было ответом на сообщение адвоката Рогана О 'Хэндли, предположившего, что Владимир Зеленский после урегулирования украинского конфликта отправится в тюрьму. 

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После завершения политической карьера президента Украины Владимира Зеленского могут принять на постоянное место жительства (ПМЖ) во Франции, Британии, Израиле, Польше, Канаде и страны Океании (Австралия). Об этом сообщил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.  «Возможно, выбор будет стоять еще между Польшей, Израилем, Турцией и как это ни странно — Австралией. Наверняка Канада не будет иметь ничего против его переезда», — заявил Орлов в беседе с  RT.  Однако в Канаде, по словам политолога, слишком большая украинская диаспора. В связи с этим Зеленскому там может быть некомфортно ходить по улицам. Также его могут принять на ПМЖ в Великобритании и Франции. Аргентина также входит в список возможных мест для переезда украинского лидера. Политолог подчеркнул, что страна уже принимала политически сомнительных фигур, а современное руководство Аргентины выражает благосклонность к украинскому президенту. Кроме того, Антон Орлов отметил, что предложение американского бизнесмена Илона Маска Зеленскому уехать из Киева в нейтральную страну было логичным. Оно содержало элемент заботы о будущем украинского лидера. Предложение Маска было ответом на сообщение адвоката Рогана О 'Хэндли, предположившего, что Владимир Зеленский после урегулирования украинского конфликта отправится в тюрьму. 
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