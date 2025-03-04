«МТС Юрент» и Whoosh не смогли оспорить запрет на электросамокаты в Перми

Сервисам кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh не удалось обжаловать запрет на парковку электросамокатов на улицах Перми. Семнадцатый арбитражный суд подтвердил законность решения Пермского краевого суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах кикшеринговых компаний.
«К сожалению, нам не удалось обжаловать запрет на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми. Но мы не согласны с решением суда. Уверены, что решение городских властей, ограничивающее размещение самокатов кикшеринга на большей части города, не соответствуют федеральному законодательству», — сообщили в Whoosh.
Компания, возможно, подаст кассационную жалобу и продолжит работать в правовом поле по возвращению электросамокатов в Пермь. В Whoosh уверены, что кикшеринг нужен пермякам. В пресс-службе «МТС Юрент» ситуацию комментировать отказались.
Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать СИМ в Перми. Сервисы кикшеринга подали иск в суд. Но администрация города выиграла дело. Тогда компании попытались обжаловать решение суда.
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