«МТС Юрент» и Whoosh не смогли оспорить запрет на электросамокаты в Перми

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Кикшеринг продолжит добиваться размещения электросамокатов в Перми
Кикшеринг продолжит добиваться размещения электросамокатов в Перми Фото:

Сервисам кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh не удалось обжаловать запрет на парковку электросамокатов на улицах Перми. Семнадцатый арбитражный суд подтвердил законность решения Пермского краевого суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах кикшеринговых компаний.

«К сожалению, нам не удалось обжаловать запрет на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми. Но мы не согласны с решением суда. Уверены, что решение городских властей, ограничивающее размещение самокатов кикшеринга на большей части города, не соответствуют федеральному законодательству», — сообщили в Whoosh.

Компания, возможно, подаст кассационную жалобу и продолжит работать в правовом поле по возвращению электросамокатов в Пермь. В Whoosh уверены, что кикшеринг нужен пермякам. В пресс-службе «МТС Юрент» ситуацию комментировать отказались.

Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать СИМ в Перми. Сервисы кикшеринга подали иск в суд. Но администрация города выиграла дело. Тогда компании попытались обжаловать решение суда.

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Сервисам кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh не удалось обжаловать запрет на парковку электросамокатов на улицах Перми. Семнадцатый арбитражный суд подтвердил законность решения Пермского краевого суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах кикшеринговых компаний. «К сожалению, нам не удалось обжаловать запрет на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми. Но мы не согласны с решением суда. Уверены, что решение городских властей, ограничивающее размещение самокатов кикшеринга на большей части города, не соответствуют федеральному законодательству», — сообщили в Whoosh. Компания, возможно, подаст кассационную жалобу и продолжит работать в правовом поле по возвращению электросамокатов в Пермь. В Whoosh уверены, что кикшеринг нужен пермякам. В пресс-службе «МТС Юрент» ситуацию комментировать отказались. Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать СИМ в Перми. Сервисы кикшеринга подали иск в суд. Но администрация города выиграла дело. Тогда компании попытались обжаловать решение суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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