Петербургский суд вернул квартиру пенсионерке, обманутой мошенниками

В Петербурге, пенсионерка Людмила, под давлением мошенников, лишилась квартиры на улице Бутлерова. Суд признал сделку недействительной и вернул жилье законной владелице. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Калининский районный суд города рассмотрел иск Людмилы к Игорю Кириллову, ИП Владимиру Зайцеву о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, применении последствий недействительности сделки», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
История началась с телефонного звонка, поступившего 26 апреля 2023 года. Неизвестные представились сотрудницей банка и следователем ФСБ. Пенсионерке сообщили, что ее квартира якобы уже продана мошенниками, и предложили провести «тайную операцию» для их разоблачения. Женщине дали четкие инструкции, заставили обратиться к индивидуальному предпринимателю Владимиру Зайцеву и подписать договор купли-продажи квартиры с покупателем Игорем Кирилловым за 8 500 000 рублей.
Мошенники постоянно находились на связи с Людмилой, заказывали ей такси, сопровождали каждый ее шаг и контролировали действия через переписку в WhatsApp. Полученные от продажи квартиры деньги женщина под давлением перечислила на счета третьих лиц, якобы для обеспечения спецоперации. В общей сложности мошенники завладели 6 400 000 рублей, а на требование вернуть деньги ответили, что средства потрачены на бронежилеты и каски.
В ходе судебного разбирательства была назначена судебно-психологическая экспертиза. Эксперты установили, что Людмила, 1945 года рождения, страдает рядом серьезных заболеваний и в момент совершения сделки находилась в состоянии выраженного эмоционального напряжения. Это состояние существенно снизило ее способность адекватно оценивать ситуацию и принимать самостоятельные решения. Кроме того, суд установил, что акт приема-передачи квартиры был подписан покупателем Кирилловым в одностороннем порядке в то время, когда Людмила находилась на стационарном лечении. Также выяснилось, что реальная рыночная стоимость квартиры на момент сделки составляла 10 420 000 рублей, что значительно выше суммы договора.
Изучив все обстоятельства дела и представленные доказательства, Калининский районный суд признал договор купли-продажи квартиры недействительным. Суд обязал вернуть квартиру Людмиле, восстановив ее право собственности. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело, полиция проводит расследование.
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