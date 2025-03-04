В ФНС объяснили недоступность оформления налогового вычета

Проблемы с оформлением налогового вычета у россиян в приложении Федеральной налоговой службы вызваны повышенной нагрузкой в связи с проведением Декларационной кампании. Об этом сообщает пресс-служба ФНС РФ.
«ФНС России фиксирует высокую активность пользователей сервиса „Личный кабинет налогоплательщика-физического лица“ в связи с проведением Декларационной кампании», — пишет пресс-служба. Там добавили, что из-за увеличенной активности пользователей некоторые из них испытывают трудности при работе с сервисом.
В данный момент в сервисе ЛК ФЛ происходит авторизация примерно 5,2 тысяч пользователей каждую минуту, что в три раза превышает обычный уровень активности, подчеркивает служба. В период пиковой нагрузки через личный кабинет было подано 2,4 миллиона налоговых деклараций.
В настоящий момент предпринимаются меры по стабилизации работы личного кабинета. В ФНС напомнили, что возможность подачи декларации для получения налогового вычета открыта на протяжении всего года, а срок подачи декларации о доходах за 2024 год истекает 30 апреля 2025 года. Ожидается, что стабильное функционирование сервиса будет восстановлено в ближайшем будущем.
Ранее россияне столкнулись с трудностями при использовании приложения ФНС для подачи заявлений на получение налогового вычета. Те, кому удалось оформить заявление, сообщают о невозможности отслеживать статус своего документа через личный кабинет.
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