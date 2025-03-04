Россияне пожаловались на невозможность получить налоговый вычет от ФНС

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Россияне, которым удалось подать заявление, не могут отследить его статус в приложении ФНС
Россияне, которым удалось подать заявление, не могут отследить его статус в приложении ФНС Фото:

Россияне уже около месяца сталкиваются с проблемами при попытке подать заявление на получение налогового вычета в приложении ФНС. Об этом сообщают пользователи.

«Люди заходят в личный кабинет, заполняют заявление на налоговой вычет, а дальше происходит либо „нештатная ситуация“ либо „непредвиденная ошибка“ — отправить заявление невозможно», — передает telegram-канал Baza содержание жалоб. Пользователи пишут свои недовольства в комментариях на канале ФНС в Telegram.

Россияне, которым удалось подать заявление, столкнулись с тем, что отслеживание статуса документа в личном кабинете невозможно. Несмотря на большое количество жалоб, модераторы telegram-канала службы не реагируют на сообщения.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию. Ответ ожидается. 

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Россияне уже около месяца сталкиваются с проблемами при попытке подать заявление на получение налогового вычета в приложении ФНС. Об этом сообщают пользователи. «Люди заходят в личный кабинет, заполняют заявление на налоговой вычет, а дальше происходит либо „нештатная ситуация“ либо „непредвиденная ошибка“ — отправить заявление невозможно», — передает telegram-канал Baza содержание жалоб. Пользователи пишут свои недовольства в комментариях на канале ФНС в Telegram. Россияне, которым удалось подать заявление, столкнулись с тем, что отслеживание статуса документа в личном кабинете невозможно. Несмотря на большое количество жалоб, модераторы telegram-канала службы не реагируют на сообщения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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