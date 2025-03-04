Россияне уже около месяца сталкиваются с проблемами при попытке подать заявление на получение налогового вычета в приложении ФНС. Об этом сообщают пользователи.
«Люди заходят в личный кабинет, заполняют заявление на налоговой вычет, а дальше происходит либо „нештатная ситуация“ либо „непредвиденная ошибка“ — отправить заявление невозможно», — передает telegram-канал Baza содержание жалоб. Пользователи пишут свои недовольства в комментариях на канале ФНС в Telegram.
Россияне, которым удалось подать заявление, столкнулись с тем, что отслеживание статуса документа в личном кабинете невозможно. Несмотря на большое количество жалоб, модераторы telegram-канала службы не реагируют на сообщения.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.