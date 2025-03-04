Трюдо заявил о начале торговой войны Канады и США

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Трюдо заявил о введении Канадой ответных пошлин
Трюдо заявил о введении Канадой ответных пошлин Фото:

Соединенные Штаты Америки инициировали торговую войну с Канадой. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя введение 25-процентных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, на канадские товары. 

«Сегодня США начали торговую войну против Канады. Канада не оставит это необоснованное решение без ответа», — передает CBC News слова премьера. Он отметил, что в случае сохранения американских тарифов, Канада намерена начать активные обсуждения с провинциями и территориями для введения различных нетарифных ограничений.

Трюдо уже установил таможенные пошлины на первую партию товаров из США на сумму 30 миллиардов долларов и заявил о планах расширить этот список до 125 миллиардов долларов в течение следующих трех недель. Премьеры провинций также выразили готовность к введению собственных ответных мер, включая удаление американских алкогольных напитков из продажи, повышение платы за использование дорог коммерческими автотранспортными средствами из США и ограничение участия американских компаний в государственных закупках.

Премьер-министр провинции Онтарио, Даг Форд, выразил готовность к применению еще более строгих мер, включая возможное уменьшение экспорта электроэнергии в США, которая снабжает около 1,5 миллионов американских потребителей. Министр энергетики Онтарио Стивен Лечче предложил также ввести экспортную пошлину на каждый мегаватт электричества, экспортируемого в Соединенные Штаты.

Ранее Белый дом объявил о начале процесса введения тарифов против Канады и Мексики. В официальном заявлении указывается, что недостаточные усилия этих стран в аресте наркоторговцев, конфискации наркотических средств и координации с американскими правоохранительными органами создают необычную и экстремальную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов, предает RT.

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Соединенные Штаты Америки инициировали торговую войну с Канадой. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя введение 25-процентных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, на канадские товары.  «Сегодня США начали торговую войну против Канады. Канада не оставит это необоснованное решение без ответа», — передает CBC News слова премьера. Он отметил, что в случае сохранения американских тарифов, Канада намерена начать активные обсуждения с провинциями и территориями для введения различных нетарифных ограничений. Трюдо уже установил таможенные пошлины на первую партию товаров из США на сумму 30 миллиардов долларов и заявил о планах расширить этот список до 125 миллиардов долларов в течение следующих трех недель. Премьеры провинций также выразили готовность к введению собственных ответных мер, включая удаление американских алкогольных напитков из продажи, повышение платы за использование дорог коммерческими автотранспортными средствами из США и ограничение участия американских компаний в государственных закупках. Премьер-министр провинции Онтарио, Даг Форд, выразил готовность к применению еще более строгих мер, включая возможное уменьшение экспорта электроэнергии в США, которая снабжает около 1,5 миллионов американских потребителей. Министр энергетики Онтарио Стивен Лечче предложил также ввести экспортную пошлину на каждый мегаватт электричества, экспортируемого в Соединенные Штаты. Ранее Белый дом объявил о начале процесса введения тарифов против Канады и Мексики. В официальном заявлении указывается, что недостаточные усилия этих стран в аресте наркоторговцев, конфискации наркотических средств и координации с американскими правоохранительными органами создают необычную и экстремальную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов, предает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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