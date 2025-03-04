Приставы остановили продажу жилья на Кисегаче дочери основателя «Арианта»

04 марта 2025 в 22:38 Размер текста - 17 +

Приставы отложили продажу имущества на челябинском озере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Приставы остановили торги по продаже квартиры Елены Кретовой, дочери основателя холдина «Ариант» в санатории «Кисегач» на берегу одноименного озера в Челябинской области. Сообщение об этом появилось на сайте «ГИС Торги». «Отложить исполнительные действия на срок с 3.03.2025 по 14.03.2025 в части принудительного производства жилого помещения по адресу: Челябинская область, санаторий Кисегач», — говорится в документе, выложенном на сайте. Также в документе указано, что Арбитражный суд Москвы принял к производству жалобы Кретовой на действия приставов. До рассмотрения жалобы процесс продажи остановлен. Речь идет о квартире в 65,3 квадратных метра на берегу озера. На торги недвижимость выставили за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. 3 марта прием заявлений от желающих купить этот актив завершился. Аристов является основателем «Арианта». До национализации холдинг принадлежал его зятю Александру Кретову. Активы «Арианта» переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве заявили, что поводом для этого стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам комбинат, который принадлежал бывшим бизнес-партнерам Аристовых, семье Антиповых, по требованию Генпрокуратуры также национализирован. С каждого из семьи Аристовых, Кретовых и Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Имущество семей арестовано и продается с торгов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приставы остановили торги по продаже квартиры Елены Кретовой, дочери основателя холдина «Ариант» в санатории «Кисегач» на берегу одноименного озера в Челябинской области. Сообщение об этом появилось на сайте «ГИС Торги». «Отложить исполнительные действия на срок с 3.03.2025 по 14.03.2025 в части принудительного производства жилого помещения по адресу: Челябинская область, санаторий Кисегач», — говорится в документе, выложенном на сайте. Также в документе указано, что Арбитражный суд Москвы принял к производству жалобы Кретовой на действия приставов. До рассмотрения жалобы процесс продажи остановлен. Речь идет о квартире в 65,3 квадратных метра на берегу озера. На торги недвижимость выставили за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. 3 марта прием заявлений от желающих купить этот актив завершился. Аристов является основателем «Арианта». До национализации холдинг принадлежал его зятю Александру Кретову. Активы «Арианта» переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве заявили, что поводом для этого стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам комбинат, который принадлежал бывшим бизнес-партнерам Аристовых, семье Антиповых, по требованию Генпрокуратуры также национализирован. С каждого из семьи Аристовых, Кретовых и Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Имущество семей арестовано и продается с торгов.