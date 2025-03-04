RTE: Ирландия развернет войска на Украине, несмотря на запрет ООН

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Ирландия хочет отправить миротворцев в Киев, несмотря на вето РФ в ООН для этого
Ирландия хочет отправить миротворцев в Киев, несмотря на вето РФ в ООН для этого Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Ирландии приняло решение о развертывании свои миротворческих сил на Украине, несмотря на вето со стороны ООН. Об этом сообщил телеканал RTE News.

«Правительство [Ирландии] также одобрило законопроект об отмене необходимости одобрения ООН при развертывании ирландских миротворческих войск за рубежом», — говорится в материале

Также в стране одобрили пакет военной помощи Киеву на сумму в 100 млн евро. Финансирование будет направлено на предоставление Украине нелетального военного оборудования и боевой поддержки. Кроме того, премьер-министр Ирландии Михал Мартин охарактеризовал приостановку военной помощи Киеву со стороны США как очень серьезное событие и значительный провал.

Ранее Ирландия заявила о своем стремлении обойти вето России в Совете Безопасности ООН для отправки своих военных на территории Украины. Ирландское правительство намерено ввести законодательные изменения, которые дадут возможность участия в международных миротворческих операциях. Российский посол в Ирландии Юрий Филатов прокомментировал эти планы, указав на желание Дублина как на его текущую политику в отношении украинского конфликта. Он также подчеркнул, что любые претензии к уставным принципам ООН должны обсуждаться открыто, а не решаться через обходные пути.

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Правительство Ирландии приняло решение о развертывании свои миротворческих сил на Украине, несмотря на вето со стороны ООН. Об этом сообщил телеканал RTE News. «Правительство [Ирландии] также одобрило законопроект об отмене необходимости одобрения ООН при развертывании ирландских миротворческих войск за рубежом», — говорится в материале.  Также в стране одобрили пакет военной помощи Киеву на сумму в 100 млн евро. Финансирование будет направлено на предоставление Украине нелетального военного оборудования и боевой поддержки. Кроме того, премьер-министр Ирландии Михал Мартин охарактеризовал приостановку военной помощи Киеву со стороны США как очень серьезное событие и значительный провал. Ранее Ирландия заявила о своем стремлении обойти вето России в Совете Безопасности ООН для отправки своих военных на территории Украины. Ирландское правительство намерено ввести законодательные изменения, которые дадут возможность участия в международных миротворческих операциях. Российский посол в Ирландии Юрий Филатов прокомментировал эти планы, указав на желание Дублина как на его текущую политику в отношении украинского конфликта. Он также подчеркнул, что любые претензии к уставным принципам ООН должны обсуждаться открыто, а не решаться через обходные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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