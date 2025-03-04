Правительство Ирландии приняло решение о развертывании свои миротворческих сил на Украине, несмотря на вето со стороны ООН. Об этом сообщил телеканал RTE News.
«Правительство [Ирландии] также одобрило законопроект об отмене необходимости одобрения ООН при развертывании ирландских миротворческих войск за рубежом», — говорится в материале.
Также в стране одобрили пакет военной помощи Киеву на сумму в 100 млн евро. Финансирование будет направлено на предоставление Украине нелетального военного оборудования и боевой поддержки. Кроме того, премьер-министр Ирландии Михал Мартин охарактеризовал приостановку военной помощи Киеву со стороны США как очень серьезное событие и значительный провал.
Ранее Ирландия заявила о своем стремлении обойти вето России в Совете Безопасности ООН для отправки своих военных на территории Украины. Ирландское правительство намерено ввести законодательные изменения, которые дадут возможность участия в международных миротворческих операциях. Российский посол в Ирландии Юрий Филатов прокомментировал эти планы, указав на желание Дублина как на его текущую политику в отношении украинского конфликта. Он также подчеркнул, что любые претензии к уставным принципам ООН должны обсуждаться открыто, а не решаться через обходные пути.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.