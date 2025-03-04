В Кремле сообщили о решении затяжного вопроса о врио главы Новгородской области

Ио губернатора Новгородской области Александр Дронов считается основным претендентом на роль врио главы региона. Об этом сообщили два источника, близких к администрации президента РФ Владимира Путина и руководству региона. Ожидается, что решение о назначении Дронова на новый пост будет принято в ближайшее время.
«Ио губернатора Новгородской области Александр Дронов стал наиболее вероятным кандидатом на позицию главы региона», — заявили источники РБК. Должность губернатора региона остается свободной с 7 февраля 2025 года после того, как Владимир Путин принял досрочную отставку Андрея Никитина.
В указе значилось, что Никитин покинул пост в связи с переходом на другую работу. Вскоре после отставки он был назначен заместителем министра транспорта области. Следующего указа о назначении ио губернатора Новгородской области пока не было, временно исполнение обязанностей главы региона возложено на Александра Дронова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.