04 марта 2025

В Кремле сообщили о решении затяжного вопроса о врио главы Новгородской области

Кремль: врио главы Новгородской области может стать Александр Дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что Александр Дронов скоро будет утвержден на пост врио главы Новгородской области
Ожидается, что Александр Дронов скоро будет утвержден на пост врио главы Новгородской области Фото:

Ио губернатора Новгородской области Александр Дронов считается основным претендентом на роль врио главы региона. Об этом сообщили два источника, близких к администрации президента РФ Владимира Путина и руководству региона. Ожидается, что решение о назначении Дронова на новый пост будет принято в ближайшее время. 

«Ио губернатора Новгородской области Александр Дронов стал наиболее вероятным кандидатом на позицию главы региона», — заявили источники РБК. Должность губернатора региона остается свободной с 7 февраля 2025 года после того, как Владимир Путин принял досрочную отставку Андрея Никитина.

В указе значилось, что Никитин покинул пост в связи с переходом на другую работу. Вскоре после отставки он был назначен заместителем министра транспорта области. Следующего указа о назначении ио губернатора Новгородской области пока не было, временно исполнение обязанностей главы региона возложено на Александра Дронова.

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Ио губернатора Новгородской области Александр Дронов считается основным претендентом на роль врио главы региона. Об этом сообщили два источника, близких к администрации президента РФ Владимира Путина и руководству региона. Ожидается, что решение о назначении Дронова на новый пост будет принято в ближайшее время.  «Ио губернатора Новгородской области Александр Дронов стал наиболее вероятным кандидатом на позицию главы региона», — заявили источники РБК. Должность губернатора региона остается свободной с 7 февраля 2025 года после того, как Владимир Путин принял досрочную отставку Андрея Никитина. В указе значилось, что Никитин покинул пост в связи с переходом на другую работу. Вскоре после отставки он был назначен заместителем министра транспорта области. Следующего указа о назначении ио губернатора Новгородской области пока не было, временно исполнение обязанностей главы региона возложено на Александра Дронова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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