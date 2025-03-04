Поджигательницу банкомата в Перми отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело поджигательницы рассматривалось в Свердловском райсуде Перми
Дело поджигательницы рассматривалось в Свердловском райсуде Перми Фото:

В Перми женщине, подозреваемой в поджоге банкомата, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 66, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. Об этом сообщат Свердловский районный суд Перми в соцсети «Вконтакте». 

«Свердловский райсуд по ходатайству следствия избрал меру пресечения 47-летней пермячке. Она обвиняется в поджоге банкомата „Альфа Банка“ в центре краевой столицы. Суд также установил запреты в соответствии со статьями 105.1 и 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Женщине определили два месяца домашнего ареста. После оглашения решения ее освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел ночью 2 марта в пермском отделении «Альфа Банк» на улице Ленина, 66. Подозреваемую в совершении поджога задержали. Возбуждено уголовное дело. Поджигательницей оказалась учительница труда одной из школ Перми. Выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми женщине, подозреваемой в поджоге банкомата, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 66, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. Об этом сообщат Свердловский районный суд Перми в соцсети «Вконтакте».  «Свердловский райсуд по ходатайству следствия избрал меру пресечения 47-летней пермячке. Она обвиняется в поджоге банкомата „Альфа Банка“ в центре краевой столицы. Суд также установил запреты в соответствии со статьями 105.1 и 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении. Женщине определили два месяца домашнего ареста. После оглашения решения ее освободили из-под стражи в зале суда. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел ночью 2 марта в пермском отделении «Альфа Банк» на улице Ленина, 66. Подозреваемую в совершении поджога задержали. Возбуждено уголовное дело. Поджигательницей оказалась учительница труда одной из школ Перми. Выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...