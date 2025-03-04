Поджигательницу банкомата в Перми отправили под домашний арест

В Перми женщине, подозреваемой в поджоге банкомата, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 66, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. Об этом сообщат Свердловский районный суд Перми в соцсети «Вконтакте».
«Свердловский райсуд по ходатайству следствия избрал меру пресечения 47-летней пермячке. Она обвиняется в поджоге банкомата „Альфа Банка“ в центре краевой столицы. Суд также установил запреты в соответствии со статьями 105.1 и 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Женщине определили два месяца домашнего ареста. После оглашения решения ее освободили из-под стражи в зале суда.
Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел ночью 2 марта в пермском отделении «Альфа Банк» на улице Ленина, 66. Подозреваемую в совершении поджога задержали. Возбуждено уголовное дело. Поджигательницей оказалась учительница труда одной из школ Перми. Выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников.
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