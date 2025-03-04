Банкомат в Перми подожгла учительница, поверившая фальшивому директору школы

Стала известна личность поджигательницы банкомата в Перми. Ей оказалась 46-летняя учительница труда, которая работала в одной из школ краевой столицы.
«Сначала правоохранители посчитали, что она устроила поджог, чтобы отомстить банку за отказ в выдаче кредита. Но позже выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников», — сообщает telegram-канал Baza.
Уточняется, что 20 февраля она сказала директору, что возьмет больничный. Однако на самом деле она его не оформила. В этот день ей в первый раз позвонили мошенники. Ввели ее в заблуждение под видом руководства учебного заведения и убедили набрать кредитов. Затем женщине поступило указание о поджоге. Злоумышленники намерено попросили ее написать записку: «Не дали кредит в банке» и оставить ее там.
Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел ночью 2 марта в пермском отделении «Альфа Банк» на улице Ленина, 66. Подозреваемую в совершении поджога задержали. Возбуждено уголовное дело.
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