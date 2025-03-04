Банкомат в Перми подожгла учительница, поверившая фальшивому директору школы

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Злоумышленники намерено попросили учительницу написать записку: «Не дали кредит в банке»
Злоумышленники намерено попросили учительницу написать записку: «Не дали кредит в банке» Фото:

Стала известна личность поджигательницы банкомата в Перми. Ей оказалась 46-летняя учительница труда, которая работала в одной из школ краевой столицы.

«Сначала правоохранители посчитали, что она устроила поджог, чтобы отомстить банку за отказ в выдаче кредита. Но позже выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников», — сообщает telegram-канал Baza.

Уточняется, что 20 февраля она сказала директору, что возьмет больничный. Однако на самом деле она его не оформила. В этот день ей в первый раз позвонили мошенники. Ввели ее в заблуждение под видом руководства учебного заведения и убедили набрать кредитов. Затем женщине поступило указание о поджоге. Злоумышленники намерено попросили ее написать записку: «Не дали кредит в банке» и оставить ее там.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел ночью 2 марта в пермском отделении «Альфа Банк» на улице Ленина, 66. Подозреваемую в совершении поджога задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Стала известна личность поджигательницы банкомата в Перми. Ей оказалась 46-летняя учительница труда, которая работала в одной из школ краевой столицы. «Сначала правоохранители посчитали, что она устроила поджог, чтобы отомстить банку за отказ в выдаче кредита. Но позже выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников», — сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что 20 февраля она сказала директору, что возьмет больничный. Однако на самом деле она его не оформила. В этот день ей в первый раз позвонили мошенники. Ввели ее в заблуждение под видом руководства учебного заведения и убедили набрать кредитов. Затем женщине поступило указание о поджоге. Злоумышленники намерено попросили ее написать записку: «Не дали кредит в банке» и оставить ее там. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел ночью 2 марта в пермском отделении «Альфа Банк» на улице Ленина, 66. Подозреваемую в совершении поджога задержали. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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