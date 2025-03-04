04 марта 2025

Bild: Германия ищет способ помешать восстановить «Северный поток - 2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Северные потоки могут восстановить
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«Северный поток — 2»

Правительство Германии рассматривает возможности блокирования запуска трубопровода «Северный поток — 2» на фоне предполагаемых переговоров между Россией и США. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии.

«Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишет Bild. Газета ссылается на переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом: президенты якобы хотят заключить сделку по поставкам газа в Европу.

По информации Bild, беседа между Вашингтоном и Москвой о возможной поставке российского газа через «Северный поток — 2» активно велась в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который неоднократно ездил туда неофициально.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, а позже США назвали виновником Украину.

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Правительство Германии рассматривает возможности блокирования запуска трубопровода «Северный поток — 2» на фоне предполагаемых переговоров между Россией и США. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии. «Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишет Bild. Газета ссылается на переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом: президенты якобы хотят заключить сделку по поставкам газа в Европу. По информации Bild, беседа между Вашингтоном и Москвой о возможной поставке российского газа через «Северный поток — 2» активно велась в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который неоднократно ездил туда неофициально. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, а позже США назвали виновником Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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