Axios: Трамп видит в Путине партнера, а в Зеленском — врага

Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине, что является элементом cтратегии, благоприятствующей Москве. Таким образом идет последовательное сближение Соединенных штатов с Россией, при этом Вашингтон негативно относится к власти в Киеве. Об этом пишут американские СМИ.
«Решение президента Трампа приостановить всю военную помощь Украине является последним в череде шагов, которые могли бы быть вырваны из личного списка пожеланий Владимира Путина. Дружелюбие к Москве происходит на фоне его стремления содействовать миру на Украине и улучшению отношений между ядерными сверхдержавами», — говорится в статье Axios.
По сведениям издания, кроме приостановки военной помощи, Трамп также рассматривает возможность смягчения экономических санкций в отношении РФ. Американский лидер также намекает на смену режима в Киеве и возможную отставку президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало URA.RU, Владимир Зеленский поручил своему министру обороны и другим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой поставок оружия. Ранее Дональд Трамп после конфликта с президентом Украины решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения отправки вооружения. Тем не менее, пока США продолжают поддерживать Киев.
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