Axios: Трамп видит в Путине партнера, а в Зеленском — врага

05 марта 2025 в 02:26 Размер текста - 17 +

Трамп предпринимает шаги для восстановления связей с Россией Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине, что является элементом cтратегии, благоприятствующей Москве. Таким образом идет последовательное сближение Соединенных штатов с Россией, при этом Вашингтон негативно относится к власти в Киеве. Об этом пишут американские СМИ. «Решение президента Трампа приостановить всю военную помощь Украине является последним в череде шагов, которые могли бы быть вырваны из личного списка пожеланий Владимира Путина. Дружелюбие к Москве происходит на фоне его стремления содействовать миру на Украине и улучшению отношений между ядерными сверхдержавами», — говорится в статье Axios. По сведениям издания, кроме приостановки военной помощи, Трамп также рассматривает возможность смягчения экономических санкций в отношении РФ. Американский лидер также намекает на смену режима в Киеве и возможную отставку президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщало URA.RU, Владимир Зеленский поручил своему министру обороны и другим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой поставок оружия. Ранее Дональд Трамп после конфликта с президентом Украины решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения отправки вооружения. Тем не менее, пока США продолжают поддерживать Киев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине, что является элементом cтратегии, благоприятствующей Москве. Таким образом идет последовательное сближение Соединенных штатов с Россией, при этом Вашингтон негативно относится к власти в Киеве. Об этом пишут американские СМИ. «Решение президента Трампа приостановить всю военную помощь Украине является последним в череде шагов, которые могли бы быть вырваны из личного списка пожеланий Владимира Путина. Дружелюбие к Москве происходит на фоне его стремления содействовать миру на Украине и улучшению отношений между ядерными сверхдержавами», — говорится в статье Axios. По сведениям издания, кроме приостановки военной помощи, Трамп также рассматривает возможность смягчения экономических санкций в отношении РФ. Американский лидер также намекает на смену режима в Киеве и возможную отставку президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщало URA.RU, Владимир Зеленский поручил своему министру обороны и другим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой поставок оружия. Ранее Дональд Трамп после конфликта с президентом Украины решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения отправки вооружения. Тем не менее, пока США продолжают поддерживать Киев.