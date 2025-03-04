04 марта 2025

«РВ»: армия России прорвалась в Харьковскую область из Белгородской

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские подразделения наступают в Харьковской области
Российские подразделения наступают в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия выдвинулась из Белгородской области и зашла в Харьковскую область Украины. Об этом сообщили военкоры.

«ВС РФ продвинулись у погранпункта „Нехотеевка“ в Белгородской области в сторону Украины. С украинской стороны находится Гоптовка, от Харькова ее отделяют 27 километров», — сообщается в telegram-канале «Военкоры русской весны».

URA.RU направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Российская армия также продолжает успешное освобождение от противника курского приграничья. Военным уже удалось освободить около 70% территории, занятой ВСУ.

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Российская армия выдвинулась из Белгородской области и зашла в Харьковскую область Украины. Об этом сообщили военкоры. «ВС РФ продвинулись у погранпункта „Нехотеевка“ в Белгородской области в сторону Украины. С украинской стороны находится Гоптовка, от Харькова ее отделяют 27 километров», — сообщается в telegram-канале «Военкоры русской весны». URA.RU направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Российская армия также продолжает успешное освобождение от противника курского приграничья. Военным уже удалось освободить около 70% территории, занятой ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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