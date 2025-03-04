«РВ»: армия России прорвалась в Харьковскую область из Белгородской

Российская армия выдвинулась из Белгородской области и зашла в Харьковскую область Украины. Об этом сообщили военкоры.
«ВС РФ продвинулись у погранпункта „Нехотеевка“ в Белгородской области в сторону Украины. С украинской стороны находится Гоптовка, от Харькова ее отделяют 27 километров», — сообщается в telegram-канале «Военкоры русской весны».
URA.RU направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Российская армия также продолжает успешное освобождение от противника курского приграничья. Военным уже удалось освободить около 70% территории, занятой ВСУ.
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