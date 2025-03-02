Резервы ВСУ могут истощиться уже к лету этого года. По мнению военного эксперта Алексея Живова, это непременно произойдет, если у Украины сохранятся проблемы с комплектованием новых бригад. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Истощение резервов ВСУ
ВСУ могут столкнуться с серьезными кадровыми проблемами к лету, если сохранятся текущие тенденции в их комплектовании. Об этом заявил военный эксперт Алексей Живов.
Курское направление
Ситуация постепенно стабилизируется
ВС РФ успешно работает в Курской области. По словам Живова, российским военным удалось освободить около 70% территории, занятой ВСУ.
Эксперт также заявил о взятии ВС РФ под огневой контроль логистические маршруты противника, что стало «большим успехом» военных на фронте. По словам Живова, российские военные «выдавливают противника» из региона, заходя с разных флангов. Он уточнил, что ситуация на курском направлении постепенно стабилизируется.
Огневой контроль
Российские военные установили огневой контроль над ключевыми логистическими маршрутами ВСУ и прорвались в село Новенькое в Сумской области. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает». Там же уточнили, что всего за пару месяцев операторам дронов, в особенности из центра «Рубикон» и отряда «Анвар», удалось парализовать украинскую логистику в приграничье Курской области.
Ореховское направление
Российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории. Об успехах на фронте сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Харьковское направление
Командование ВСУ бросило безоружных солдат
Командование ВСУ бросило солдат на оборону Двуречной в Харьковской области. Солдатам гранатометной команды Мк-19 было приказано продолжать сопротивление атакам ВС РФ, несмотря на уничтожение их оружия, сообщают источники из российских силовых структур, ссылаясь на допрос военнопленного.
Киев направил подкрепление под Купянск
ВСУ направили дополнительные подразделения в районы Кондрашовки и Радьковки, находящиеся вблизи Купянска в Харьковской области, с целью противодействия наступлению российских войск, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска активно используют артиллерийский огонь для нейтрализации сил противника и ослабления укреплений ВСУ.
Марочко также отметил, что российские военные усиленно готовятся к продолжению наступления в указанной локации. Кроме того, ведется подготовка к возможному захвату населенных пунктов Кондрашовка и Радьковка, что демонстрирует стремление РФ укрепить свое положение в этом регионе.
Донецкое направление
ВС РФ ударили авиабомбами по расположению бригады ВСУ
Российские военные нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай на границе ДНР. Среди уничтоженной техники числятся более десяти танков, БМП Bradley, как минимум одна САУ Caesar и шесть бронемашин. Также ликвидировано порядка 40 военных ВСУ, не менее 80 ранены.
ВС РФ освободили пять квадратных километров у границы ДНР
Российская армия продолжила наступление с недавно освобожденного Бурлацкого в ДНР. ВС РФ, продвигаясь на север к селу Веселое, освободили около пяти квадратных километров территории на границе ДНР и Запорожской области.
Луганское направление
В Лисичанске, находящемся на территории Луганской Народной Республики, в одном из детских домов было найдено досье, содержащее данные о детях, которым была принудительно проведена вакцинация. В списке более чем 20 имен.
Взрывы на Украине
Ночью в разных регионах Украины были слышны взрывы
В ночь на сегодняшний день во многих регионах Украины были слышны взрывы. Как сообщает telegram-канал «Оперативные сводки» громче всего было на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.
«Этой ночью на Украине плохо спалось на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Одессе и окрестностях Новомосковска Днепропетровской области, Киеве, Обухове Киевской области, Николаеве, Хмельницком и Староконстантинове Хмельницкой области, окрестностях Кировограда и Полтавы, Каневе Черкасской области, окрестностях Днепропетровска», — сообщил telegram-канал.
Взрывы в Ахтырке
В городе Ахтырка (Сумская область) прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
По данным, опубликованным на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, на 21:59 по московскому времени в ряде областей, включая Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Николаевскую, была объявлена воздушная тревога.
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