Юрист высказался против усыпления бездомных животных

В Госдуме обсуждается инициатива, позволяющая регионам усыплять собак из приютов, которые не нашли хозяев в течение месяца. Это предложение вызвало резкую критику со стороны руководителя Центра правопорядка Москвы и Подмосковья, юриста Александра Хаминского. По его мнению, эвтаназия не только не решит проблему уменьшения числа происшествий с участием животных, но и может спровоцировать массовый отлов и уничтожение животных.
«Уничтожение собак не устранит причин: свалки, отсутствие программ стерилизации и контроля... Усыпление сотен тысяч собак ... создаст прецедент: люди решат, что травить или стрелять в беззащитных животных — норма», — рассказал Хаминский в беседе с Life.ru. Эксперт подчеркнул, что такие радикальные меры могут привести к ухудшению общественного восприятия защиты прав животных и усилению жестокости по отношению к ним.
Хаминский настаивает на необходимости объективной оценки ситуации перед принятием кардинальных мер. По его словам, статистические данные четко говорят о том, что в стране ежегодно регистрируется около 300 тысяч случаев укусов, причем большинство из них, а именно 70%, приходится на укусы домашних собак, тогда как только 30% случаев связаны с бездомными животными. В последнее десятилетие в стране не зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с бешенством, отмечает эксперт. Смертельные исходы от нападений животных весьма редки и составляют всего 5-10 случаев в год, при этом нередко ответственность за происшествия лежит на самих людях.
Кроме того, юрист указывает на возможное негативное воздействие на психологическое состояние детей, которые могут стать свидетелями гибели животных. «Дети увидят, как их друзей увозят на смерть. Это травма на всю жизнь», — подчеркивает он. Также Хаминский призывает к пересмотру законодательной инициативы, обращая внимание на более гуманные методы решения проблемы, такие как стерилизация и чипирование животных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.