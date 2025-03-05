Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к сыну

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У Александра Лукашенко и Владимира Зеленского в прошлом были теплые дружеские отношения
У Александра Лукашенко и Владимира Зеленского в прошлом были теплые дружеские отношения Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко относился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к сыну. Об этом глава республики заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры... Наша связь была теплой и дружеской. Однако то, что он пошел на поводу у этих радикальных националистических групп, это, конечно, печально», — рассказал Лукашенко, чьи слова передало агентство Белта.

Ранее URA.RU писало о возмущении Лукашенко поведением Зеленского. Глава Белоруссии заявлял, что лидера Украины убеждают вовлечь республику в конфликт, который может оказаться непосильным для страны. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко относился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к сыну. Об этом глава республики заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. «Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры... Наша связь была теплой и дружеской. Однако то, что он пошел на поводу у этих радикальных националистических групп, это, конечно, печально», — рассказал Лукашенко, чьи слова передало агентство Белта. Ранее URA.RU писало о возмущении Лукашенко поведением Зеленского. Глава Белоруссии заявлял, что лидера Украины убеждают вовлечь республику в конфликт, который может оказаться непосильным для страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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