Чешские НПЗ вынуждены тратить резервы из-за перебоев поставок по «Дружбе»

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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
В Чехии решили приготовить госрезервы после остановки сторонних поставок нефти Фото:
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Чешские нефтеперерабатывающие заводы запросили нефть из государственных резервов из-за остановки поставок по трубопроводу «Дружба» и нужды зайдействовать резервы. Об этом сообщил пресс-секретарь компании НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл.

«Производство автомобильного топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение НПЗ в городе Литвинов, мы обратились в Управление государственных материальных резервов», — цитирует слова Каидл ТАСС.

Как сообщало URA.RU ранее, в Чехии нефть перестала поступать через российский нефтепровод «Дружба». Власти заявили, что в связи с этим страна не столкнется с дефицитом нефти для компаний и домохозяйств. В случае продолжительного прекращения поставок республика готова переключиться на использование альтернативного маршрута через нефтепровод TAL+.

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Чешские нефтеперерабатывающие заводы запросили нефть из государственных резервов из-за остановки поставок по трубопроводу «Дружба» и нужды зайдействовать резервы. Об этом сообщил пресс-секретарь компании НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл. «Производство автомобильного топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение НПЗ в городе Литвинов, мы обратились в Управление государственных материальных резервов», — цитирует слова Каидл ТАСС. Как сообщало URA.RU ранее, в Чехии нефть перестала поступать через российский нефтепровод «Дружба». Власти заявили, что в связи с этим страна не столкнется с дефицитом нефти для компаний и домохозяйств. В случае продолжительного прекращения поставок республика готова переключиться на использование альтернативного маршрута через нефтепровод TAL+.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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