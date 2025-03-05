Чешские НПЗ вынуждены тратить резервы из-за перебоев поставок по «Дружбе»

05 марта 2025 в 06:21 Размер текста - 17 +

В Чехии решили приготовить госрезервы после остановки сторонних поставок нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Чешские нефтеперерабатывающие заводы запросили нефть из государственных резервов из-за остановки поставок по трубопроводу «Дружба» и нужды зайдействовать резервы. Об этом сообщил пресс-секретарь компании НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл. «Производство автомобильного топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение НПЗ в городе Литвинов, мы обратились в Управление государственных материальных резервов», — цитирует слова Каидл ТАСС. Как сообщало URA.RU ранее, в Чехии нефть перестала поступать через российский нефтепровод «Дружба». Власти заявили, что в связи с этим страна не столкнется с дефицитом нефти для компаний и домохозяйств. В случае продолжительного прекращения поставок республика готова переключиться на использование альтернативного маршрута через нефтепровод TAL+. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чешские нефтеперерабатывающие заводы запросили нефть из государственных резервов из-за остановки поставок по трубопроводу «Дружба» и нужды зайдействовать резервы. Об этом сообщил пресс-секретарь компании НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл. «Производство автомобильного топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение НПЗ в городе Литвинов, мы обратились в Управление государственных материальных резервов», — цитирует слова Каидл ТАСС. Как сообщало URA.RU ранее, в Чехии нефть перестала поступать через российский нефтепровод «Дружба». Власти заявили, что в связи с этим страна не столкнется с дефицитом нефти для компаний и домохозяйств. В случае продолжительного прекращения поставок республика готова переключиться на использование альтернативного маршрута через нефтепровод TAL+.