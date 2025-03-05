Лукашенко: во время мятежа Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко рассказал, как он остановил Пригожина
Лукашенко рассказал, как он остановил Пригожина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью, что во время вооруженного мятежа руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился получить доступ к ядерной кнопке. Лукашенко утверждает, что он смог убедить Пригожина отказаться от своих планов.

«Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. <...> Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. <...> Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал белорусский лидер американскому блогеру Марио Науфалу, передает «БЕЛТА».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что поставил перед Пригожиным условие не прибегать к насилию. В ходе вооруженного мятежа он предупредил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что не будет терпеть кровопролития, особенно среди гражданских. Об этом рассказал сам белорусский президент. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью, что во время вооруженного мятежа руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился получить доступ к ядерной кнопке. Лукашенко утверждает, что он смог убедить Пригожина отказаться от своих планов. «Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. <...> Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. <...> Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал белорусский лидер американскому блогеру Марио Науфалу, передает «БЕЛТА». Ранее Александр Лукашенко заявил, что поставил перед Пригожиным условие не прибегать к насилию. В ходе вооруженного мятежа он предупредил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что не будет терпеть кровопролития, особенно среди гражданских. Об этом рассказал сам белорусский президент. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...